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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı - 18 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz, Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da düşmesi ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 07:24 Güncelleme: 18.07.2025 - 07:24
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 36°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Kısmen Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 36°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        EDİRNE °C, 35°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Afyonkarahisar, Kütahya ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 32°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 34°C

        Az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 34°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Karaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 36°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ÇANKIRI °C, 37°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 35°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 36°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 31°C

        Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        AMASYA °C, 40°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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