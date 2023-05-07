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Meteoroloji'den çifte uyarı! Şiddetli sağanak ile rüzgara dikkat

Meteoroloji'nden yapılan açıklamaya göre bugün Karadeniz, Akdeniz ve iç bölgelerde olmak üzere 4 bölgede kuvvetli yağış bekleniyor. Açıklamada yurdun doğusunda ise saatteki hızı yer yer 70 kilometreye kadar çıkabilecek rüzgar da beklendiği kaydedildi

Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den çifte uyarı! Şiddetli sağanak ile rüzgara dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİM YOK

Sıcaklıkların ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Açıklamada yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise Doğu Karadeniz’in doğusu ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Fotoğraflar: AA

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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