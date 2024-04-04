Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğusu ile zamanla kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz, Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Sivas, Samsun'un batı ilçeleri, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, gece Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

REKLAM İstanbul Kısmen Güneşli 20° Ankara Parçalı bulutlu 24° İzmir Kısmen Güneşli 24° Antalya Parçalı bulutlu 23° Trabzon Parçalı bulutlu 15° Bursa Kısmen Güneşli 20° Adana Güneşli 27° Diyarbakır Parçalı bulutlu 26° Gaziantep Parçalı bulutlu 26° Ağrı Kısmen Güneşli 19° Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu, kuzey kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.