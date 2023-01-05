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Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sis ve puslu hava etkili olacak. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri ise kar yağışlı olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı ve Manisa'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu

ANKARA -1°C, 9°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 5°C, 14°C
Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

TRABZON 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ERZURUM -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR -4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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