Hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Van, Hatay, Kahramanmaraş, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler, Marmara’nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin kuvvetli olmak üzere yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu