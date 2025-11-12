Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı - 12 Kasım Hava Durumu

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 07:10 Güncelleme: 12.11.2025 - 07:10
        Bu illerde kuvvetli sağanak
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 18°

        Ankara

        Güneşli 17°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 22°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 22°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 19°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 16°

        Adana

        Parçalı bulutlu 26°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 22°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 15°

        Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        BURSA °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        DENİZLİ °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 24°C

        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 15°C

        Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KAYSERİ °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        MARDİN °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

