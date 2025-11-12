Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Antalya, Mersin, Adana, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Antalya, Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Çorum dışında Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı bulutlu