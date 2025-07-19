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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar! Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak - 19 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den uyarılar! Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 09:19 Güncelleme: 19.07.2025 - 09:19
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        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi (Iğdır dışında), Bilecik, Sakarya, Kütahya, Adana, Osmaniye, Mersin, Afyonkarahisar'ın doğusu, Hatay kıyıları ile Edremit Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 32°

        Ankara

        Güneşli 35°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Parçalı bulutlu 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 31°
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        Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Ankara’nın doğusu, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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