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MHP lideri Bahçeli: Bukalemun siyasetçilerinden olmadık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumunda konuşuyor

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
Bahçeli: Bukalemun siyasetçilerinden olmadık
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HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumunda konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Covid-19 nedeniyle siyasi faaliyetlerimizin hızı da mecburen yavaşladı. Bu yüzden sizlerle planladığımız toplantılarımızı gerçekleştiremedik. Salgının tesirini kaybetmesi sonucunda hayat normale dönmüş, siyasi çalışmalar da makul kıvamına etap etap ulaşmıştır.

Ankara Kızılcahamam'da verimli bir toplantı yaptık. İl başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün de belediye başkanları toplantımız vesilesiyle Antalya'dayız.

MHP'nin belediyecilikte marka değeri çok yüksektir. Dürüst, ilkeli, iradeli, inançlı belediye yönetimlerimiz bizim ve Türkiye'nin yüz aklarıdır. 3 yıllık zaman hepimize göstermiştir ki MHP'nin belediyecilik anlayışı insan odaklıdır.

Belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Emanete gölge düşürmek bizim kitabımızda yazmayan bir yozlaşma halidir. Belediye başkanlarımız şehirlerin, beldeler kara kışla mücadele ederken balık yemek aklına gelmez. Bizim belediye başkanlarımız arkasında şehirlerinde, beldelerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile gidip kayak yapacak kadar izansız yüzler çıkmaz. Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız.

Biz samimiyiz, içimiz dışımız bir, gecemiz gündüzümüz birdir. Hırslarına boyun eğen, siyasete kayıp kazanç merceğinden bakan hiç kimse bizi anlayamaz. Bu tiplerle aynı yerden baksak gördüğümüz ayrıdır.

Belediye yönetimlerinde ayrımcılık, dar kadroculuk, kayırmacılık olmaz. Mesele sadece park, bahçe yapmak değildir ancak insan merkezli bir belediyeciliğin temel ilkesi uzanacak ellere ulaşması, derdiyle dertlenmesidir. İnsandan kopmuş bir siyaset anlayışının çatısının çökmesi kaçınılmazdır.

İnsanlığın son 300 yılına damgasını vuran endüstriyel toplum, aynı zamanda çalışma toplumudur. Belediye yönetimlerinin yorulmaya, yılgınlığa, bahaneye hakkı yoktur. Biz çalışmazsak, çamurlaşmış zihniyetler bize yetişecek, önümüze geçecekler, arkasından ellerine geçirdikleri fırsatlarla Türkiye'ye kastedeceklerdir.

Karamsarlar, kötümserler yan yana gelip iftira mevzi kursalar da inandıklarımızdan, istikbale bağlılıktan taviz vermeyeceğiz. Zafer inananlarındır. MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz buna karşılık şer cephesiyle iki cihanda hesaplaşacağız. Biz tarafız, hakikatin, haysiyetin tarafındayız.

Bukalemun siyasetçilerinden olmadık, geçmişini unutanlardan olmadık, milletimize sırt çevirmedik. Millet dedik, zilletin foyasını ortaya çıkardık. Cumhur dedik, müstesna bir ittifak anlayışıyla Türkiye'yi muhafaza ettik.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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