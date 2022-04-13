Milyonlar karantinada! Şanghay'da son durum ne? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çin en büyük kenti Şanghay’da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kapanma tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceği bildirildi.

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, iki hafta süren kapanmanın ardından vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasakları kaldırılacak.

Şehrin 9 merkez ilçesi, vaka sayılarına göre düşük, orta ve yüksek riskli bölgelere ayrılırken, karantina kısıtlamaları kademeli uygulanacak.

Buna göre, son 7 günde pozitif vakaların tespit edildiği yerleşimler "yakın kontrol bölgesi" olarak adlandırılacak ve buralarda vakalar bitene kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

"Kontrol bölgesi" olarak adlandırılan, son 7 günde vaka tespit edilmeyen yerleşimlerde yaşayanlar ise evlerinden çıkabilecek fakat bölgelerinin dışına çıkamayacak.

Son 14 günde vaka görülmeyen yerleşimler ise "önleme bölgesi" olarak adlandırılacak ve buralarda yaşayanlar evlerinden çıkıp düşük riskli bölgeler arasında dolaşabilecek. Şu anda çoğunlukla nüfusun daha az yoğun olduğu banliyölerde bulunan bu kategorideki yerleşimlerde yaklaşık 4,8 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

KURALLARI İHLAL EDENLERE UYARI

Yetkililer, kuralları ihlal eden kişilerin sert cezalarla karşılaşacağını açıkladı.

26 milyonu aşan nüfusuyla ülkenin en büyük şehri Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1189, hastalık belirtisi göstermeyen 25 bin 141 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip kent en fazla vakanın görüldüğü yer oldu.

Şanghay'da artan vakalar nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen kademeli kapanma, vakaların azalmaması nedeniyle tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Kentte kapanma tedbirlerinin uzaması nedeniyle gıda, ilaç, ihtiyaç malzemesi dağıtımı ve bakım hizmetlerinde sıkıntılar yaşanmıştı.

ŞANGHAY ÇİN'İN GERİ KALANINDAN NEDEN FARKLI?

BBC'de yer alan habere göre, bunun temel nedeni Şanghay'ın Çin ekonomisi için önemi.

Şanghay, Çin'in GSYİH'sının yüzde 3'ünden fazlasına katkıda bulunuyor ve 2018'den bu yana Çin'in toplam ticaretinin yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.

Yerel haber kaynağı Caixin'e göre, Şanghay'daki havaalanları da pandeminin ilk günlerinde Çin'in ihtiyaç duyduğu koruyucu ekipman ve ilaçların yaklaşık yarısının getirilmesinden sorumluydu.

2020'de, Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı'na yapılan kargo uçuşları, 3.4 milyon ton mal oluşturdu; bu, Pekin, Guangzhou ve Shenzhen şehirlerindeki havaalanlarının toplamından bir milyon daha fazla.

Hong Kong Çin Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar, Pekin veya Şanghay gibi mega şehirlerde iki haftalık bir kapanmanın Çin'in aylık GSYİH'sının yüzde 2'sine mal olabileceğini gösteriyor.

Çin'in 2021'deki aylık GSYİH'sı ortalama 9,5 trilyon yuan (1.4 trilyon dolar) idi, bu nedenle ülke, karantinanın devam ettiği her hafta için yaklaşık 190 milyar yuan (29.8 milyar dolar) kaybetmeye devam edecek.

"SIFIR VAKA" STRATEJİSİ SINAMAYA DÖNÜŞTÜ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.