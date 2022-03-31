Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanghay'da koronavirüs nedeniyle milyonlarca kişi karantinada: Sokaklar boş kaldı

Çin'in 26 milyonu aşkın nüfusu olan Şanghay eyaletinde artan koronavirüs vakalarıyla ilan edilen karantina devam ediyor. Şehirde sokaklar boş kalırken, yetkililer vatandaşlara fedakarlıkları için teşekkür etti.

HABERTURK.COM / Ajanslar
  • 01
    Son dakika: Milyonlarca kişi karantinada: Sokaklar boş kaldı

    Çin'de eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük şehri Şanghay'da doğu ve güney bölgesinde hafta başında ilan edilen karantina devam ediyor.

     
  • 02
    Son dakika: Milyonlarca kişi karantinada: Sokaklar boş kaldı

    Yetkililer, vatandaşları koronavirüsün yayılmasını engellemek için sıkı iş birliğine çağırdı. 26 milyon kişiye ev sahipliği yapan eyalette, salgının yükü son iki hafta içinde ilk kez hafifledi.

     

     

     
  • 03
    Son dakika: Milyonlarca kişi karantinada: Sokaklar boş kaldı

    Yetkililerin, Şanghay sakinlerine yazdığı mektupta, vatandaşların çabaları ve fedakarlıkları için minnettar olduğu belirtildi. Mektupta, "Pandemi önleme ve kontrol çalışmaları çok şey getirdi, insanlara rahatsızlık veriyor. Bazılarınız uzun süredir karantinada. Herkese anlayışı için derinden teşekkür ediyoruz" denildi.

     

     

     
  • 04
    Son dakika: Milyonlarca kişi karantinada: Sokaklar boş kaldı

    Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1803'ü yurt içi kaynaklı, 1839 Kovid-19 vakası saptandı.

     

     
  • 05
    Son dakika: Milyonlarca kişi karantinada: Sokaklar boş kaldı

    Şanghay'da 28 Mart-1 Nisan tarihlerinde Huangpu Nehri'nin Pudong ve çevresini de içine alan doğu ve güney kısmında, 1-5 Nisan tarihlerinde ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

     

     
  • 06
    Son dakika: Milyonlarca kişi karantinada: Sokaklar boş kaldı
  • 07
    Son dakika: Milyonlarca kişi karantinada: Sokaklar boş kaldı
  • 08
    Son dakika: Milyonlarca kişi karantinada: Sokaklar boş kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.