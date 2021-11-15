Minibüsün freni patladı! İki kadın yürüyordu! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa, merkez Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi'nde, iddiaya göre, Hüseyin Y. idaresindeki freni boşalan minibüs süratli bir şekilde rampa aşağı indi. Kontrolden çıkan minibüs olay esnasında yoldan geçen 2 kadına çarptı.

BİR KADIN ÖLDÜ, İKİ KADIN YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre kadınlardan Nesibe Bingöl olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kadın ise ağır yaralandı. Kaza sonrası istinat duvarına çarpan minibüs sürücüsünün araçta bulunan eşi araçtan fırlayarak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekiler kadınların yardımına koşarken, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Minibüs sürücüsü Hüseyin Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kadının cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza çevredeki bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı.

"KADINLAR ASFALTA SAVRULDU"

Mahalle sakinlerinden Fazlı Kol, "Minibüsün frenleri patlayıp tali yoldan ana yola çıktı. İki kadına çarptı. Kadınlar asfaltta savruldu. Araç istinat duvarına vurdu.

Bu kadınlardan biri vefat etti. Diğerini de ambulans hastaneye kaldırdı. Minibüs şoförü arkadaşın da ailesi hastanede" diye konuştu.