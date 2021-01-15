İstanbul'un Beykoz ilçesinde, motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu feci kaza kameraya yansıdı.
İHA'nın haberine göre olay Beykoz ilçesi Tokat Şosesi Yolu üzerinde meydana geldi. Caddede bir araç manevra yaptığı esnada karşı taraftan gelen motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet havada taklalar attı. Defalarca takla atan motosiklet sürücüsü ise metrelerce havaya fırladı. Kaza anı kameraya yansırken yoldan geçenler kazayı şaşkınlıkla izledi.
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