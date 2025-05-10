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        Haberler Gündem Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

        Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik Mali Suçlar soruşturması kapsamında Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "Suç örgütü üyeliği", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ceylan Sever'in haberi...

        Giriş: 10.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:17
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        Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı
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