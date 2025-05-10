Murat Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik Mali Suçlar soruşturması kapsamında Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "Suç örgütü üyeliği", "Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi usul kanununa muhalefet" suçlamalarıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ceylan Sever'in haberi...
Giriş: 10.05.2025 - 14:17 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:17
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