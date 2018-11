Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözleri:

"Maalesef biz Galatasaray'a uygun duruşu sergilememize rağmen saldırılar azalmadı. Dün bütün camiayı derinden sarsan artı cezalar verildi. Şahsıma da verildi, Galatasaray'a da verildi. Hiç önemli değil. Protokole giremiyorum, locada izleyeceğimi sanıyordum. Giremeyeceğimi öğrenince çok üzüldüm."

"Asil duruşumuza rağmen bize karşı olan saldırılar azalmadı. Biz küfürlerle hitap etmeyiz. Aldığımız kültür nedeniyle belirli seviyede cevap veriyoruz. Yoksa iş rakip kulübün yaptığı sokak jargonuna döner."

Divan toplantısının yapıldığı salonda elektrik kesintisi yaşandığı için konuşmaya ara verildi...

"Biz belli kötülerle kötü olamayız, aynı kötüyü kullanamayız. Biz böyle durmaya mecburuz, kodlarımızda bu var. Özellikle sanki bir rövanş duygusu varmış gibi futbol teknik direktörümüz ve bu kadar sakatlıklarla boğuşurken futbolcularımıza 175. maddesine aykırı şekilde sevk edilişler ve aşırı ceza verişler... Türk futbol tarihinde görülmemiş bir ceza uygulanıyor. Bana verilenle birlikte 40 hafta ceza veriliyor. Cezanın cürme eşit olmasını, adaletin herkes için olsun istiyoruz. Böyle bir adaleti, böyle bir hakkı istemiyoruz"

Divan toplantısının yapıldığı salonda elektrik kesintisi yaşandığı için konuşmaya bir kez daha ara verildi...

"BU HUKUKSUZLUK YA DÜZELTİLİR YA DA TFF GÖREVDEN ÇEKİLİR"

"Biz Tahkim'e iyi bir savunma yaptık ama maalesef Tahkim en sert cezayı onadı. Bize kılıç çekilmemiş, maalesef savaş açılmış. Tahkim ve Disiplin Kurulu'nun son kararları bunu gösterdi. Bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da TFF görevden çekilir! Bu kadar net! Biz haksızlıkla yürüyemeyiz. Güven duygusu, en büyük duygudur. Hakemlerimizin hakim değil, hakem olmasını isterken, gördüklerini çalmalarını isterken bunları kastettik. Bütün rakiplerimiz için doğru olmayı kastettik. Galatasaray var olduğu müddetçe bana verilen, verilecek cezalar, eğer haklı davamız yolundaysa benim için onurdur. Alnıma taçtır. Galatasaray, kendisine kurulan tüm tuzaklara, tüm engellere, tüm provokasyonlara ve menfaat çetelerinin her türlü çabalarına rağmen rakibe saygı, kendine saygı esasında, asaletle şampiyonluk yürüyüşüne devam edecek ve şampiyon olacaktır"

"BUNDAN SONRA ALINACAK HER OLUMSUZ KARARDA UEFA'DAN HAKKIMIZI ALIRIZ"

"Galatasaray'a yeniden ceza verilmesi için dua edenlere, yakaranlara, dilekçe gönderenlere, telefon açanlara, UEFA ile olan ilişkilerini Galatasaray'ın aleyhine kullananlara sesleniyorum: Hedefinize ulaşamayacaksınız. Galatasaray'ın hem bağımsız denetim kurulu tarafından kendi iç denetimi yapılıyor, hem de UEFA bize kendi bağımsız denetimini uyguluyor. UEFA bize ikinci defa uzlaşma anlaşmasını yaptığında, kendi içinde ayağa kalkanlar oldu. Biz dört yıllık sözleşmeyi imzaladık bitti! Bundan sonran sonra hakkımızda verilecek her olumsuz kararda şampiyon olmuş gibi UEFA'dan bedelini alırız, bundan emin olun! O kadar tek tek, her saat, her gün UEFA'yla görüşüyoruz. UEFA açıkça 'Bize 177 milyon Euro zarar ettiniz, oysa 5 milyon Euro etmeniz gerekiyordu' dedi. Ceza yetkileri vardı bu yapılan anlaşmayı iptal edip 2+1 ceza verebilirlerdi, kafalar vardı. Dört ay görüştük, bunları size deklare etmedik. Bizi yeniden yargılamak istediler, CAS'a başvurduk. CAS'tan da emin olun, aleyhimize bir şey çıkması mümkün değil! İnşallah lehimize çıkacak, hiçbir endişede bulunmayın. Argümanlarımız sağlam, mali tablolarımız uyumlu"

"MALİ, İDARİ, SPORTİF SORUNLARIMIZIN YANINDA TFF SORUNUMUZ DA ÇIKTI"

"Bizim konkordato ilan etme şansımız da yok, sonuna kadar mücadele edeceğiz. 222 milyon Şampiyonlar Ligi'nden gelirimiz var, BeIN SPORTS'la sürekli görüşüyoruz maalesef yayın gelirini hala alamadık. Camianın gücünü gösterecek gişe gelirleriyle övünüyoruz. Gişe gelirlerinden 154 milyon TL kazandık, 8 ayda. Övündüğümüz sermaye artışından 147 milyon kazandık. İşte taraftar desteği bu! Mali, idari, sportif sorunlarımızın yanında TFF sorunumuz çıktı. Bunlarla da mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta elde ettiğimiz gelir, Süper Lig'de 34 maçta elde ettiğimiz gelirden fazla"

"OCAK AYINDA DÜZELTTİĞİMİZİ GÖRECEKLERİ İÇİN ENGEL OLUYORLAR"

"Futbol altyapımızda sevgili Fatih Terim önderliğinde çok büyük bir devrim yapılıyor. Buna biraz da UEFA neden oldu. 28 kişilik TFF'ye bildirmemiz gereken kadronun, 8 tanesi altyapıda, 18-20 yaş aralığında çocuklar... Şu anda Drogbalar yok, Sneijderler yok. Elimizde olan Eren'imiz de yok ama buna rağmen stadımız full ve ligin en çok gol atan ikinci takımıyız. Ocak ayında bunu düzelttiğimizde o zaman Galatasaray'ı göreceksiniz. Belki de bunu gördükleri için bize engel oluyorlar"

