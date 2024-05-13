Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
Bursa'da, ailesi ile birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine giden 9 yaşındaki C.K., iddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynarken silahın ateş alması sonucu aynı yaştaki kuzeni Miraç Güvenir'i vurdu. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi
Bursa'da yürek yakan olay, dün saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi.
ANNEANNESİNİN 'ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLAYACAKTI
DHA'da yer alan habere göre ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi olan Miraç Güvenir (9), ailesiyle birlikte Anneler Günü’nü kutlamak için anneannesinin evine geldi.
AV TÜFEĞİYLE ŞAKALAŞMAYA BAŞLADILAR
İddiaya göre Miraç Güvenir ve kuzeni C.K. (9) odada oyun oynarken buldukları av tüfeği ile birbirlerine şaka yapmaya başladı.
KUZENİNİ BAŞINDAN VURDU
C.K.'nin şakalaşmak için doğrulttuğu tüfeğin ateş almasıyla Miraç Güvenir başından vuruldu.
MİRAÇ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Evdekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler kanlar içerisinde yerde bulunan çocuğun öldüğünü belirledi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Miraç Güvenir’in cansız bedeni, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, Ç.K.'nın ise jandarma karakolunda muhafaza altında olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.