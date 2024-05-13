Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!

Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!

Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında! Bursa'da, ailesi ile birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine giden 9 yaşındaki C.K., iddiaya göre evde bulunan av tüfeği ile oynarken silahın ateş alması sonucu aynı yaştaki kuzeni Miraç Güvenir'i vurdu. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.05.2024 - 08:07 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:13 facebook

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