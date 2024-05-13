Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: 16 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak

        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. 16 il için sarı kodlu uyarı verilirken; Trakya, İzmir, Muğla ve Antalya dışında yurdun tamamı yağmurlu olacak. Yağışların; Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 07:23 Güncelleme: 13.05.2024 - 07:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 15°

        Ankara

        Yağmurlu 17°

        İzmir

        Güneşli 25°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Bulutlu 15°

        Bursa

        Yağmurlu 14°

        Adana

        Yağmurlu 24°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 19°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 18°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 15°

        Hava sıcaklığının doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Damat dehşeti! Dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı
        Damat dehşeti! Dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Yine bir kadın cinayeti! Eşini öldürdü, damadını yaraladı
        Yine bir kadın cinayeti! Eşini öldürdü, damadını yaraladı
        Rusya'nın Belgorod kentine Ukrayna saldırısı: 12 ölü
        Rusya'nın Belgorod kentine Ukrayna saldırısı: 12 ölü
        Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı!
        Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı!
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Putin, savunma bakanını görevden aldı
        Gölet faciası!
        Gölet faciası!
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında sıcak gelişme
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Mete Gazoz, Avrupa şampiyonu oldu!
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor