Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde sefer yapan bir feribot battı. Olayda en az 83 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Irak Sivil Savunma yetkilileri, feribotta 83 kişinin öldüğünü 100’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor. Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Musul'da yaşanan faciayla ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "21 Mart 2019 tarihinde, Irak’ta Dicle Nehri’nde bir teknenin batması sonucunda çok sayıda Iraklı kardeşimizin hayatlarını kaybetmiş olmasından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri başta olmak üzere, dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadelerine yer verildi.