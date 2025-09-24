Habertürk
        Muvazaalı gayrimenkul satışı yapan suç örgütüne operasyon | SON DAKİKA HABERİ

        Muvazaalı gayrimenkul satışı yapan suç örgütüne operasyon

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için 'Muvazaalı Gayrimenkul Satışı Yapan' organize suç örgütü çökertildi. 106 şüpheli yakalandı."

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 08:28 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:16
        Muvazaalı gayrimenkul satışı yapan suç örgütüne operasyon
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul merkezli 19 ilde yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Düzenlenen operasyonlar sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, suçtan elde edilen mal varlığını aklama, nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 106 şüpheli yakalandı.

        Elebaşı M.A. olan ve örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin 451 yabancıya aileleri ile birlikte Türk vatandaşı olabilmeleri için muvazaalı gayrimenkul satışı yaptığı tespit edildi.

        Bu yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesi için işlem başlatıldı. Şüphelilerin holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, bin 240 apartman dairesine, 47 otomobiline, 65 arsaya ve banka hesaplarından oluşan mal varlığına el konuldu.

        #Son dakika haberler
