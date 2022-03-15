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Haberler Dünya Son dakika: NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor
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NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor

NATO, yaklaşık 30 bin askerin katılımıyla, mart ve nisan ayında sürecek Norveç'teki tatbikatına başladı. "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatının önceden planlandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla bağlantısı olmadığı ifade edildi.

Son dakika: NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor
NATO, 30 bin askerle Norveç'te tatbikat yapıyor
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HABERTURK.COM / Ajanslar

NATO, yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenliyor.

Mart ve nisan boyunca sürecek "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor.

Hava, kara ve deniz unsurlarının tatbikatında 27 ülkeden 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava koşulları ve zorlu arazide eğitimler yapıyor.

Tatbikatta, "Norveç'in saldırıya uğradığı ve ittifak anlaşmasının toplu savunmayı öngören 5. maddesinin harekete geçirildiği" senaryo uygulanıyor.

NATO'DAN AÇIKLAMA

NATO'dan yapılan açıklamada, tatbikatın savunma amaçlı olduğu, uzun süre önce planlandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı olmadığı vurgulandı.

NATO müttefiklerinin tatbikatlarda şeffaf davrandığı ve uluslararası taahhütlere saygı gösterdiği belirtilen açıklamada, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerden gözlemciler Soğuk Mukabele tatbikatına davet edilmiştir ancak Rusya daveti reddetmiştir. Norveç gözlemciler için kayıtları 23 Mart'a kadar uzatmıştır." ifadesi kullanıldı.

RUSYA, TATBİKATA DAVET EDİLDİ FAKAT TEKLİFİ REDDETTİ

NATO, tatbikatın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından gözlendiğini ve Rusya’nın tatbikata da davet edildiğini, fakat Rusya’nın ise daveti reddettiğini kaydetti. NATO, "NATO müttefikleri tatbikatlarında şeffaftır ve uluslararası taahhütlerine saygı gösterirler. AGİT'in tüm üyelerinden gözlemciler, Soğuk Müdahale 2022'ye davet edildi, fakat Rusya daveti reddetti" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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