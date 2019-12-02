Son dakika! Netflix 18 yaş ve üzeri için olan yapımlara PIN kodu getiriyor

HABERTURK.COM

Habertürk'ün "Netflix'e Çocuk Ayarı" başlığıyla gündeme taşıdığı, online dizi ve film izleme platformu Netflix'in Türkiye'deki ebeveyn denetimlerini artırma yönündeki çalışmalarıyla ilgili resmi adım atıldı.

Türkiye'de 1.5 milyondan fazla üyesi olan online dizi ve film izleme uygulaması Netflix, Türkiye'de çocukları uygun olmayan içeriklerden korumak için PIN kodu uygulamasına geçme kararı aldı.

'BAŞKA ÜLKELERDE DE UYGULUYORUZ'

Buna göre Netflix'te artık yetişkinlik düzeyi 18 yaş ve üzeri olarak belirlenen yapımlara, PIN kodu ile erişilebilecek. "Netflix Türkiye'de denetimlerini artıracak" haberimizin ardından konuyla ilgili Netflix'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Netflix olarak yıllardır ebeveynlere çocuklarının izledikleri yapımları denetleme olanağı sunuyoruz. Ancak yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye'de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini güçlendirme kararı aldık. Artık üyelerimiz yetişkinlik düzeyi 18 yaş ve üzeri olarak belirlenmiş yapımları bir PIN kodu ile koruma altına alma imkanına sahip olacak. Dünyanın farklı noktalarında bu ve benzeri uygulamalara başvuruyoruz. Amacımız, kreatif özgürlük sunmaya devam ederken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden koruyabilmek."