Necdet Çalışkan ncaliskan@cyh.com.tr

İnternet üzerinden dizi ve film izleme platformu Netflix, geçen aylarda çıkan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) yönetmeliği sonrası Türkiye’deki son faaliyetlerini Habertürk ile paylaştı.

Türkiye’de aylık 17.99 TL’den başlayan fiyatlara Netflix’e para ödeyen kaç kullanıcı var? Abonelik ücretlerinde yeni zam gündemde mi? Türk kullanıcılarının izleme alışkanlıklarında, ABD ve İngiltere gibi ülkelerdeki kullanıcılardan en büyük farkı ne? Netflix’e yeni hangi yerli yapımlar gelecek? RTÜK yönetmeliği sonrası sansürlenen içerik oldu mu? ABD ile Türkiye katalogu arasındaki içerik sayısı neden farklı?

'1.5 MİLYONDAN FAZLA ÜYE PARA ÖDÜYOR'

İşte merak edilen bu sorulara Netflix Türkiye İletişim Müdürü Artanç Savaş’ın verdiği cevaplar...

1- Türkiye’de 3. yılınızı da geride bıraktınız. Aktif olarak ücret ödeyen güncel abone sayınız kaça ulaştı?

Geride bıraktığımız üç yılda üyelerimizle özel bir bağ kurmayı başardığımıza inanıyoruz. Türk halkı Netflix’in sunduğu özgürlüğü ve inovatif eğlence deneyimini benimsedi.Şu an Türkiye’nin dört bir yanında aktif olarak ücret ödeyen 1.5 milyonu aşkın üyeye sahibiz… Daha öğreneceğimiz çok şey var. Daha iyi içerikler, daha isabetli kişisel öneriler ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için karşımıza çıkan her fırsatı değerlendireceğiz.

2- Türk kullanıcıların tercihlerinde neler öne çıkıyor? Genel profilde Türk kullanıcılarının göze çarpan ‘en’leri neler?

Türkiye’deki üyelerimizin dikkat çeken özellikleri var. Bunlardan ilki, yeniliklere ve farklı formatlara açık olmaları. İlk interaktif yapımımız Black Mirror: Bandersnatch’in ülkemizde elde ettiği başarısı bunu gösteriyor. Üye sayıları ve izlenme oranları arasındaki ilişkiye baktığımızda Türkiye, Bandersnatch’i en çok izleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Bir başka özellik, akıllı telefonlar üzerinden Netflix izleme oranımızın, ABD’den veya Avrupa kıtasındaki diğer büyük ülkelerden çok daha yüksek olması. Bunun sebeplerinden biri, toplu taşımada geçirdiğimiz sürenin uzunluğu. Üyelerimizin yüzde 77’si yalnızca evde değil toplu taşımada veya seyahat halindeyken de Netflix izlediğini söylüyor.

İzleme alışkanlıklarına baktığımızda ise Türkiye’deki izleme trendlerinin diğer ülkelerle büyük benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Dünyanın dört bir yanında popüler olan La Casa de Papel, Stranger Things, Dark, Narcos, Black Mirror gibi yapımların Türkiye’de de çok izlendiğini görüyoruz.

Türk halkının online eğlence servislerini neden tercih ettiğini ortaya koyan araştırmalara göre katılımcıların çoğunluğu bu servisleri tercih etme sebepleri arasında içerik zenginliğini, içerikleri istedikleri zaman, istedikleri yerden izleyebilmelerini ve reklam olmamasını gösteriyor.

'SADECE MOBİL, TÜRKİYE PLANLARIMIZDA HENÜZ YOK'

3- Türkiye’deki abonelik ücretlerinde en son Haziran ayında artışa gitmiştiniz. Yeni bir düzenleme gündemde mi? Sadece mobil paket aboneliğinde son durum nedir?

Netflix’in toplumun tüm kesimleri için erişilebilir olması bizim için çok önemli ve bu yüzden ücret politikamızı Türkiye’deki üyelerimizin alım gücüne uygun olacak şekilde belirledik. Fiyatları aylık 17.99 TL’den başlayan üç farklı üyelik paketi sunuyoruz ve hangi paketi tercih ederseniz edin, aynı zengin içeriğe kısıtlamasız olarak ulaşabiliyorsunuz.

Bununla birlikte 2019 yılında ise Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede (Türkiye’de ilk kez olmak üzere) fiyatlarımızı yeniden düzenledik. Şu an için Türkiye’ye yönelik yeni bir düzenleme yapmak gündemimizde değil. Benzer şekilde Türkiye’de mobil cihazlara özel bir üyelik paketi uygulamasına gitmek de kısa vadeli planlarımız arasında yer almıyor.

'YENİ YERLİ YAPIMLAR YOLDA'

4- Platformdaki yerli içeriklerin sayısında hangi noktadasınız? Yeni yerli Netflix yapımları yolda mı?

Daha yeni başlıyoruz… Önümüzdeki dönemde hedefimiz hem orijinal yapımlarımızın hem de Türkiye’den lisansladığımız içeriklerin sayısını artırmak. Yerel değer taşıyan hikayeleri global yapımlara dönüştürmek istiyoruz. İlk orijinal dizimiz Hakan: Muhafız’ın ardından İstanbul, Göbeklitepe, Nemrut üçgeninde çekilen ikinci dizimiz Atiye’yi 27 Aralık’ta yayınlayacağız.

Genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici hikayesini konu alan 8 bölümlük dizinin başrollerinde Beren Saat ve Mehmet Günsür; oyuncu kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Tim Seyfi yer alıyor. Diziyi 190 ülkede aynı anda gösterime sokarak milli hazinemiz Göbeklitepe’ye yönelik yerel ve global ilginin artmasına destek olmak istiyoruz.

2020 yılında yayınlayacağımız üçüncü orijinal dizimiz Aşk 101 ise okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan bir grup gencin hikayesini konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

Yine geçtiğimiz günlerde 2020’de yayına girmesini planladığımız yeni bir dizi daha duyurduk. Berkun Oya tarafından yazılan, üretilen ve yönetilen bu dizinin yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen üstleniyor. 8 bölümden oluşacak dizinin oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Defne Kayalar, Bige Önal, Settar Tanrıöğen ve Öykü Karayel gibi başarılı isimler yer alıyor.

2020 yılında yayına girmesini planladığımız bu dizi, farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Ayrıca yine 2020’de Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatan etkileyici bir dramatik belgesel dizisi yayınlayacağız.

İÇERİKLER SANSÜRLENİYOR MU?

5- Türkiye’de son dönemde sinema sektörü için önemli bir değişikliğe gidildi. Artık vizyondan kalkan filmler, dijital ortamlara en erken 5 ay sonra gelebilecek. Bu konuda Netflix’in görüşü nedir?

Netflix olarak sinema sanatının gücüne ve büyüsüne inanıyoruz. Bu yüzden dünya genelinde farklı ülkelerde her yıl çok sayıda filmimizi sinemalara taşıyoruz. Diğer yandan faaliyet gösterdiğimiz her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yasalara saygılıyız. Eğlence sektöründeki diğer oyuncular gibi biz de konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

6- 1 Eylül’de yürürlüğe giren yeni RTÜK yönetmeliği sonrası dünya genelinde izlenen bazı içeriklerin Türkiye’de artık izlenemeyeceği veya sansürlenerek izlenmek durumunda kalınacağı yönünde eleştiriler arttı. Siz Türkiye içerik katalogunu oluştururken, bu yönetmeliği nasıl dikkate alıyor musunuz? Şu ana kadar bu yeni yönetmelik uyarınca katalogunuzdan çıkarılması istenen içerek oldu mu? Ya da siz bu kapsamda otokontrol yaptınız mı?

Türkiye bizim için çok değerli bir ülke. Bu doğrultuda Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda lisans başvuru sürecimizi başlatmıştık.

Bunun yanı sıra yetkililerle yaptığımız görüşmelerin ardından Türkiye'de sunduğumuz ebeveyn kontrollerini de güçlendirmeye karar verdik. Detaylarını yakında duyuracağımız bu yenilik sayesinde üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmeyi hedefliyoruz.

Diğer yandan zaman zaman medyada yer alan ve Netflix’in bazı içeriklerde kesinti veya değişiklik yaptığını ifade eden haberler gerçeği yansıtmıyor. Buradaki karışıklığın sosyal medya kanallarımızda paylaştığımız bazı fragmanlardan kaynaklandığını düşünüyorum.

'BU, SADECE TANITIM AMAÇLI KULLANIDIĞIMIZ BİR YÖNTEM'

Bu yüzden yeri gelmişken tekrar hatırlatmakta fayda var: Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix’e gelecek yapımları gözden geçiren minik üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz Netflix’teki içerikleri herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebiliyor.

7- Son olarak da Türkiye’ye sunduğunuz katalog ile ABD katalogu arasında neden 4-5 katı bulan içerik sayısı farkları var? Sonuçta kullanıcılar, daha fazla içerik ve bu farkın kapanmasını bekliyor…

Türkiye’de sunduğumuz servisi daha da geliştirebilmek için aralıksız çalışıyoruz. Bunun en net göstergesi, 2016’dan bu yana Türkiye’deki içerik sayımızın yüzde 500’ün üzerinde artış göstermiş olması. Geldiğimiz noktada, birkaç istisna haricinde orijinal içeriklerimizin tümünü Türkiye’de izlemek mümkün. Bu anlamda ABD veya örneğin İngiltere ile Türkiye arasında önemli bir fark bulunmuyor.

'FARKI HIZLA KAPATIYORUZ'

Farklı içerik üreticilerinden lisanslayarak yayınladığımız içerikler ise sektörün doğası gereği ülkeden ülkeye değişiyor. Çünkü yapımların global yayın haklarını almak her zaman mümkün olmuyor veya bazı yapımlar önceden farklı firmalara lisanslanmış olabiliyor. Örneğin Fransa’da lisanslayarak üyelerimize sunduğumuz bir dizinin hakları, Türkiye’de geçmişte farklı bir firma tarafından satın alınmış olabiliyor.

Aynı şekilde Türkiye’deki servisimizde yer alsa da ABD’de veya diğer ülkelerde yayınlayamadığımız yapımlar da var. Bunun yanı sıra ABD’de 10 yıldan uzun süredir ‘streaming’ servisi verdiğimiz için lisanslama alanında yıllara dayanan bir emek ve ilerleme söz konusu. Türkiye’de ise sadece 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz ama aradaki fark hızla kapanıyor.