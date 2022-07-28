Son dakika: İstanbul'da tecavüz mağduru olduğunu iddia eden kadın bebeğini çöpe attı! O anlar kamerada!

O anlar kamerada! Bebeğini çöpe attı! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Bahçelievler'de V.S.K. isimli kadın 22 Temmuz Cuma saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde evinin banyosunda doğum yaptı.

GECE 01.00 SIRALARINDA BEBEĞİ ÇÖPE ATTI

DHA'da yer alan habere göre V.S.K ölü doğduğunu öne sürdüğü bebeği saat 01.00 sıralarında çöpe attı. Polis ekipleri, çöplerin boşaltımının yapıldığı merkezde arama yapmalarına rağmen bebeğin cansız bedenini bulamadı.

TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan V.S.K. emniyetteki ifadesinde, 2021 Kasım ayında O.U ile tanıştığını ve O.U'nun evinde rızası dışında birlikte olduğunu öne sürdü. Bu ilişkiden hamile kaldığını iddia eden V.S.K. ifadesinde ailesinden gizli doğum yaptığını ve bebeği çöpe attığını da belirtti.

ERKEK ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Polis, O.U.'yu Bayrampaşa'daki evinde gözaltına aldı. Şüpheli O.U. emniyetteki işlemlerinin ardından "Cinsel Saldırı" suçundan sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

KADIN "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

V.S.K. ise sevk edildiği adliyede "Kasten Öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan V.S.K.'nın ölü doğduğunu ve çöpe attığını iddia ettiği bebeğin bulunması için atık merkezinde aramalar sürüyor.