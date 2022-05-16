'Chinook'a görev! 0:00 / 0:00

AA

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, OGM, orman yangınlarıyla mücadele için hazırlıklarını sürdürüyor.

CMC Savunma Sanayi AŞ tarafından getirilmesi planlanan 10 adet Boeing Chinook tipi helikopterden 4'ü Türkiye'ye ulaştı, kalan 6 helikopterin ise hizmet için kontrolleri tamamlandı ve teslim için yola çıktı.

California'da yangınlarda kullanılan söz konusu helikopter, geçen yaz sezonunda Türkiye'de de orman yangınlarıyla mücadelede görev yapmış ve performansı yetkililer tarafından beğenilmişti.

ABD'den getirilen Chinook, çift rotorlu, ağır tonajlı yangın söndürme helikopterleri olarak biliniyor. Dar alanlarda manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla diğer helikopterlerden ayrılan Chinook, gövdesine monte edilen 10 ton su kapasiteli "bambi" ismiyle bilinen su sepetleriyle en zorlu arazi şartlarında görev yapabiliyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de bu yıl için Türkiye’nin hava araçları gücünün artırılacağı ve teknolojinin tüm imkanlarının seferber edileceğini ifade etmişti. OGM, geçen yıl 3 uçak ve 39 yangın söndürme helikopteriyle oluşturulan hava filosunun, daha güçlendirilmesi için çalışmalar yürütüyordu.

2022 Yılı Yatırım Programı'nda, OGM'ye bu yıl helikopter ve yangın söndürme uçağı alımı için 2,4 milyar lira ödenek ayrıldığına yer verilmişti.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadelede uçak ve helikopterin yanında 2020'den bu yana insansız hava araçları da gözlem ve tespit amacıyla aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu çerçevede geçen yıl 4 olan İHA sayısının bu yıl 8'e çıkarılması bekleniyor.