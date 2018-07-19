TBMM Adalet Komisyonunda OHAL'in kaldırılmasını ve terörle mücadeleyi kapsayan Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili kanun teklifi görüşmeleri başladı.

OHAL'in kaldırılması ve terörle mücadeleye ilişkin Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile ilgili kanun teklifi görüşmeleri Adalet Komisyonunda başladı. Basının görüntü almasından sonra görüşmeler görsel basına kapalı olarak devam etti.

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