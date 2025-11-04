Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması: Yoluna devam ediyor | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı, demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Cumhur İttifakı'mız "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 13:12 Güncelleme: 04.11.2025 - 13:17
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhur İttifakı, menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır" dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Yılmaz, açıklamasında, "Cumhur İttifakı, demokratik siyasetin ana damarı, birliğimizin ve kardeşliğimizin teminatı, aziz milletimizin daha müreffeh ve güçlü bir gelecek inşa etme iradesinin somut tezahürüdür. Cumhur İttifakı, menfaat değil hakikat odaklı, ortak değer ve idealleri olan, azami müştereklerde buluşan bir ittifaktır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün Cumhur İttifakı konusunda yaptığı kıymetli değerlendirme, Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü akamete uğratma çabası içinde olan çevrelere verilmiş bilge bir cevaptır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak; ülkemizde, bölgemizde ve küresel düzeyde adalet, istikrar ve refah eksenli politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        ÇELİK: YOLUNA DEVAM EDİYOR

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz" dedi.

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı açıklaması üzerine açıklama yaptı.

        Çelik, "Cumhur İttifakı’mız “Türkiye Yüzyılı” hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı’nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür" dedi.

        #Son dakika haberler
