ÖSYM skandalında DDK iş başında! Müfettişler kuruma gidecek 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların, Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavlarında sorduğu sorularla aynı olması üzerine, Devlet Denetleme Kurulu’na verdiği talimatla birlikte inceleme başladı. DDK müfettişleri bugün öğleden sonra ÖSYM’ye giderek çalışmalara başlayacak.

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddiaların ciddi bulunması, sınava giren adayların hak kaybına uğramış olabileceği, toplum vicdanında rahatsızlık yaratması ve devletin kurumlarına karşı güven kaybına yol açması gibi gerekçelerle, Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirildi. Her zaman olduğu gibi tam yetkiyle görev yapacak.

DDK müfettişleri, bugün öğleden sonra ÖSYM’ye giderek kapsamlı incelemeye başlayacak. Geçmişte FETÖ sızmaları ve soru çalma olayları nedeniyle toplum nazarında güven yitimine uğramış Kurum’un itibarının iadesi, hak-adalet arayışı ve bir daha bu tür olaylar yaşanmaması gerekçeleriyle DDK incelemesi hayati önem taşıyor.

Yıllarca Başbakanlık muhabiri olarak görev yapmış ve şu anda DDK Başkanı olan Yunus Arıncı’yı tanıyan bir gazeteci olarak söyleyebilirim ki Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı iken birçok inceleme-soruşturma yürüten Arıncı’nın elinden bu iş kurtulmaz. DDK müfettişleri en kısa sürede raporlarını hazırlayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunacaklar. Erdoğan, ilk raporun ardından soruşturma onayı verirse konu savcılığa intikal ettirilecek.

SINAV İPTAL OLUR MU?

Adaylar açısından en çok merak edilen konu, sınavın iptal edilip edilmeyeceği… İnceleme yeni başlamışken, bunu söylemek erken olur ancak edindiğim bilgilere göre inceleme ve soruşturma şu kapsamda olacak ve sonrasında atılabilecek adımlar şunlar:

- Sorular çalındı mı, sızdırıldı mı, nasıl oldu da bir yayınevine ait soru bankasındaki sorularla bire bir aynı.

- Sınavda adaylara yöneltilen soruların hepsi yayımlanmadı. Şu anda 3 sorunun soru bankasındakilerle aynı olduğu biliniyor. Aynı olan başka sorular da var mı? Eğer böyleyse, yani iddia edildiği gibi 20 kadar soru aynı ise sınavın iptal edilmesi gerekiyor. Kopya soruların sayısının artabileceği ifade ediliyor.

- ÖSYM’deki inceleme sadece son KPSS sınavı ve sorularla ilgili olmayacak. Bütün personel gözden geçirilecek; FETÖ veya başka organize örgütlenme, çıkar örgütlenmesi var mı, buna da bakılacak.

- İnceleme sonucunda bir çıkar örgütlenmesine ya da sınav sorularının sızdırılması gibi bir tespit yapılamazsa, soru bankası ile aynı olan soruların iptal edilmesi de söz konusu olabilir. Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavı iptal etmenin de handikapları olabileceği ifade ediliyor.

- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, inceleme/soruşturma devam ederken tedbiren görevden alındı. Kurumun önce iddiaları yalanlaması, sonrasında kabul etmesi buna dayanak oluşturdu. Bu ortamda Başkan’ın görevde kalması uygun bulunmadı. Milyonlarca insanın gözü kulağı, yüreği bu soruşturmada. Gelişmeleri takip edip aktarmaya devam edeceğim…