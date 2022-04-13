Dünya basınına konu olmuştu! Acı kaybımız! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Denizli’ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etmesinin ardından o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaşmıştı.

CRD HASTALIĞINA YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre kısa sürede birçok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni alarak paylaşıldı.

Ünü dünyaya kadar yayılan horoz ‘Bahtiyar’, kentin sembolü haline gelmişti. Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD hastalığına yakalandı.

YAPILAN TEDAVİYE YANIT VERMEDİ

Tedaviye başlayan sahibi Gökbudak, horozu tedavilere yanıt vermemesinin ardından kaybetti. Dünyaya ünü yayılan horozun telef olduğunu duyan vatandaşlar ise üzüntü yaşadı.

"DENİZLİ'MİZİN SEMBOLÜ OLMUŞTU"

Hastalığın kolay kolay tedavisi olmadığını belirten Gökbudak, “Horozun kümeste öterken bayıldığını gördüm. Yurt dışındaki izlenmelerin ardından Çinliler ve Japonlar horozu görmek için yanıma geldiler. Bahtiyar ismini verdiğim horozumu kaybettik. Bahtiyar bir kış günü CRD hastalığına yakalandı. Genel olarak bu hastalık kışın oluyor. Kışın hemen hemen birçok horozlarımda yaşanılabiliyor. Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz.

"KİMSE BÖYLE BİR HOROZ GÖRMEMİŞTİ"

Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş. Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Denizli’mizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunlar idare ediyoruz.

"NAZARA MI GELDİ GÖZ MÜ DEĞDİ"

Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık. Çünkü mahallemizde ve şehrimizde herkes Bahtiyar'ı biliyordu” dedi.