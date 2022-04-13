Dünya basınına konu olmuştu! Acı kaybımız!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Dünya basınına konu olmuştu! Acı kaybımız!
ABONE OL

Dünya basınına konu olmuştu! Acı kaybımız!

Son dakika haberine göre Denizli’de öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü dünyaya yayılan horoz ‘Bahtiyar’, yakalandığı solunum yolları hastalığına dayanamayarak öldü

Son dakika: Dünya basınına konu olmuştu! Acı kaybımız!
Dünya basınına konu olmuştu! Acı kaybımız!
0:00 / 0:00
İHA

Son dakika haberler... Denizli’ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozunun öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etmesinin ardından o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaşmıştı.

CRD HASTALIĞINA YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre kısa sürede birçok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni alarak paylaşıldı.

Ünü dünyaya kadar yayılan horoz ‘Bahtiyar’, kentin sembolü haline gelmişti. Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD hastalığına yakalandı.

YAPILAN TEDAVİYE YANIT VERMEDİ

Tedaviye başlayan sahibi Gökbudak, horozu tedavilere yanıt vermemesinin ardından kaybetti. Dünyaya ünü yayılan horozun telef olduğunu duyan vatandaşlar ise üzüntü yaşadı.

"DENİZLİ'MİZİN SEMBOLÜ OLMUŞTU"

Hastalığın kolay kolay tedavisi olmadığını belirten Gökbudak, “Horozun kümeste öterken bayıldığını gördüm. Yurt dışındaki izlenmelerin ardından Çinliler ve Japonlar horozu görmek için yanıma geldiler. Bahtiyar ismini verdiğim horozumu kaybettik. Bahtiyar bir kış günü CRD hastalığına yakalandı. Genel olarak bu hastalık kışın oluyor. Kışın hemen hemen birçok horozlarımda yaşanılabiliyor. Bulaşıcı bir hastalık, bulaştığı zaman tedavisi çok zordur. Horozu kaybedebiliyorsunuz.

"KİMSE BÖYLE BİR HOROZ GÖRMEMİŞTİ"

Kimse böyle bayılan bir horozu daha önce görmemiş. Bu özellik Denizli horozlarında mevcuttur. Denizli’mizin de sembolünü bulaşıcı hastalıkla kaybettik. Onun yerine akrabası olan bir horozumu buldum. Onun yokluğunda bunlar idare ediyoruz.

"NAZARA MI GELDİ GÖZ MÜ DEĞDİ"

Horozumuz çok ünlüydü ve tüm dünyada haberlere çıktı. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık. Çünkü mahallemizde ve şehrimizde herkes Bahtiyar'ı biliyordu” dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Öğrencisini mesajla taciz eden öğretmene dava açıldı
GÜNDEM Öğrencisini taciz eden öğretmene 6 yıl hapis istemi
Bekçi alımı başvurusu 2022! | Bekçilik başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ve EGM PA ilanı yayınlandı mı?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları bekleniyor!
Son dakika: Akşener'den kira artışı tepkisi
GÜNDEM Akşener'den kira artışı tepkisi
Show TV'nin deneyimli kameramanından acı haber!
GÜNDEM Show TV'nin deneyimli kameramanından acı haber!
Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu! 36 gözaltı kararı
GÜNDEM TSK'da FETÖ operasyonu! 36 gözaltı kararı
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları belli oldu! 12 Nisan 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne nedir?
GÜNDEM Kabine toplantısı kararları açıklandı!
AÖL kayıt yenileme 2022! 3. dönem Açık Lise AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt yenileme ücreti ne kadar, nereye ve ne zaman yatırılır?
GÜNDEM AÖL kayıt yenileme dönemi başladı!
Son dakika: Çocuk istismarcısı aranıyordu! Flaş gelişme!
GÜNDEM Çocuk istismarcısı aranıyordu! Flaş gelişme!
Beylikdüzü'nde hırsızlık... Fırının kasasından para çaldılar
GÜNDEM Fırının kapısını açık görünce... 200 lira çalıp ...
Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 13 Nisan son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Son depremler listesi 13 Nisan!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.