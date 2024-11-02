CHP lideri Özgür Özel, "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.

Özel, "Elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmemekte kararlıyız" dedi. Özel konuşmasında şunları söyledi:

"Esenyurtlular 2019'da yeter dediler ve belediyeyi CHP'ye verdiler. Yönettiğimiz kentte gösterdiğimiz aday iki kişiden birinin oyunu alarak seçildi. Esenyurt'un sınırında bir ilçe var, adı Beylikdüzü. Esenyurt'ta AK Parti belediyeciliği nefes alamaz bir kent, yüksek bloklar... Bu ruhsatı verenler yağmaladılar burayı. Yolun öbür tarafından CHP tarafından yönetilen ve başka CHP'liye devreden, kendisi 16 milyon İstanbullu yönetmekle görevlendirilmiş. Herkesin özenerek baktığı bir Beylikdüzü var.

REKLAM

"GECE GÜNDÜZ GİBİ"

Karşımızda Recep Tayyip Erdoğan ve atadıklarının bu hale getirdiği bir Esenyurt ve Ekrem İmamoğlu'nun belediyeciliğe başladığı ve bugünlere geldiği; temiz, düzgün, şeffaf CHP belediyeciliği. O yüzden bugün buradayız. Büyük bir rezalet yaşanırken, önümüze demokratik anlamda bir rezaleti ifşa etme durumuyla karşı karşıyayız. Gündüz ile gece gibi tablonun önümüze serilmesine ve herkesin buna şahitlik etmesine imkan tanıyan Esenyurt kent suçları müzesi ile bize güneş gibi parlayan bir Beylikdüzü ilçesi var.

Esenyurt 1 milyon kişi yapılırken, umutları çalınmış insanlar var. Esenyurt'u alamadılar bir daha alamayacaklar. İstanbul'u alamadılar, bir daha alamayacaklar. Ahmet Özer bir simgedir ve CHP'dir. Onların mücadele ettikleri ve belini bükmeye çalıştıklarıdır. Boynumuzu eğmiyor, bir adım geriye gitmiyoruz. 'Bükemediğimiz bileği kırmaya çalışıyoruz' diyorlar.