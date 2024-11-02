Özgür Özel: Elimizi Esenyurt'un üstünden çekmeyeceğiz
CHP lideri Özgür Özel, "Esenyurt'un üstünden elimizi çekmeyeceğiz" dedi. Özel, "Siirt'in üçlemesi şudur; Siirt'te yasaklı olan, parlamento yolu açılan Erdoğan, Siirtlilerin yüzde 70 oyla seçtiği belediyesine kayyum atamıştır. Erdoğan budur, Erdoğan'ın demokrasi anlayışı budur" ifadelerini kullandı
CHP lideri Özgür Özel, "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuşuyor.
Özel, "Elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmemekte kararlıyız" dedi. Özel konuşmasında şunları söyledi:
"Esenyurtlular 2019'da yeter dediler ve belediyeyi CHP'ye verdiler. Yönettiğimiz kentte gösterdiğimiz aday iki kişiden birinin oyunu alarak seçildi. Esenyurt'un sınırında bir ilçe var, adı Beylikdüzü. Esenyurt'ta AK Parti belediyeciliği nefes alamaz bir kent, yüksek bloklar... Bu ruhsatı verenler yağmaladılar burayı. Yolun öbür tarafından CHP tarafından yönetilen ve başka CHP'liye devreden, kendisi 16 milyon İstanbullu yönetmekle görevlendirilmiş. Herkesin özenerek baktığı bir Beylikdüzü var.
"GECE GÜNDÜZ GİBİ"
Karşımızda Recep Tayyip Erdoğan ve atadıklarının bu hale getirdiği bir Esenyurt ve Ekrem İmamoğlu'nun belediyeciliğe başladığı ve bugünlere geldiği; temiz, düzgün, şeffaf CHP belediyeciliği. O yüzden bugün buradayız. Büyük bir rezalet yaşanırken, önümüze demokratik anlamda bir rezaleti ifşa etme durumuyla karşı karşıyayız. Gündüz ile gece gibi tablonun önümüze serilmesine ve herkesin buna şahitlik etmesine imkan tanıyan Esenyurt kent suçları müzesi ile bize güneş gibi parlayan bir Beylikdüzü ilçesi var.
Esenyurt 1 milyon kişi yapılırken, umutları çalınmış insanlar var. Esenyurt'u alamadılar bir daha alamayacaklar. İstanbul'u alamadılar, bir daha alamayacaklar. Ahmet Özer bir simgedir ve CHP'dir. Onların mücadele ettikleri ve belini bükmeye çalıştıklarıdır. Boynumuzu eğmiyor, bir adım geriye gitmiyoruz. 'Bükemediğimiz bileği kırmaya çalışıyoruz' diyorlar.
"SİİRT ÜÇLEMESİ"
Türkiye siyasetinde Siirt üçlemesi var. Tayyip Erdoğan bu şehri yönetirken, Siirt'e gitmişken bir şiir okudu. Okuduğu şiirden dolayı siyasi yasaklı hale gelir. CHP, seçimlerde seçimlere girme hakkı olmayan 'muhtar bile olamaz' diyen bir kişinin partisi seçimleri kazanınca, CHP böyle olmaz demiştir. Onun için Erdoğan'ın yasağını kaldıracak, onu yeniden milletvekili ve başbakan olabileceği Anayasa değişikliğini önermiştir. Erdoğan partisi birinci olduğu halde, artık seçilebilir olduğu için Erdoğan ile birlikte Siirt'teki milletvekillerini istifa ettirmiş. Siirt'te yapılan ara seçimlerde Erdoğan milletvekili ve başbakan olmuştur. CHP yöneticileri, 'Millet birini seçtiyse kararı millet veriri. Hakimler karar veremez' der. Siirt'in üçlemesi şudur; Siirt'te yasaklı olan, parlamento yolu açılan Erdoğan, Siirtlilerin yüzde 70 oyla seçtiği belediyesine kayyum atamıştır. Erdoğan budur, Erdoğan'ın demokrasi anlayışı budur.
"SİZE SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK"
Kayyum siyaseti kendi mağduriyetinden güçlenen, Siirt'te kayyuma atayan anlayış. Daha mahkeme karar vermeden, kayyum atanıyor. O kadar vali yardımcısı varken, kullanışlı kaymakamı bir günlüğüne vali yardımcısı yaparak ardından onu sonuca göre kayyum olarak oraya hazırlıyorsun. İçişleri Bakanı'na, Adalet Bakanı'na söyleyecek sözüm yok. Siz hepiniz aynı kötücül oyunun içinde size biçilmiş rolleri üstlenenlersiniz."