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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Patron burnunu kırdı! İşçiye de hapis! - Haberler
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Patron burnunu kırdı! İşçiye de hapis!

İzmir'de, kafede pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın (23) burnunu, cep telefonuyla konuştuğu için kırdığı ileri sürülen işletme sahibi Osman D. (50) hakkında, hazırlanan iddianamede 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Aynı iddianamede savcı, Katırcı hakkında da eline geçirdiği tavayla Osman D.'ye vurduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis isteminde bulundu

SON DAKİKA: Patron burnunu kırdı! İşçiye de hapis! - Haberler
Patron burnunu kırdı! İşçiye de hapis!
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DHA

İzmir'de, 7 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Serinkuyu Anadolu Caddesi'ndeki 3 ortaklı kafede, işletmenin ortaklarından Osman D. (50), pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın (23) imalathanede cep telefonuyla konuştuğunu gördü. İddiaya göre, Osman D.'nin tepki gösterdiği Katırcı, "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı.

"SÜPÜRGEYLE DÖVDÜ" İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre süpürgeyle dövüldüğünü öne süren Katırcı'nın burnu kırıldı. Kavga sırasında Zeynep Katırcı da mutfaktan aldığı tavayla Osman D.'ye vurdu.

Olayın ardından Örnekköy Polis Merkezi'nde ifade veren Katırcı'nın, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmıyla yüzüme 1 kere vurdu, gözüme ve burnuma denk geldi. Tekrar vurup, vurmadığını hatırlamıyorum sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup, tehdit etti.

"METAL TEPSİYİ ÜZERİME FIRLATTI"

Ustam Ahmet beyi aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet beyin arabasıyla geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet bey, beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı" dediği öğrenildi.

TAVAYLA VURAN İŞÇİYE DE HAPİS İSTEMİ

Avukat Murat Turgut Minar'ın, Zeynep Katırcı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddianameyi tamamlayan savcı, Osman D. hakkında, 'silahla kasten nitelikli yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isterken, Katırcı hakkında da eline geçirdiği tavayla Osman D.'ye vurduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

"MÜVEKKİLİM MAĞDUR EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Zeynep Katırcı'nın burnunun kırılması sonrasında can havliyle kendisini korumaya çalışmasının sanık tarafından şikayet konusu yapıldığını belirten avukat Minar, "Müvekkilim bu davanın içinde dahi sanık tarafından mağdur edilmeye çalışılmaktadır.

"AMELİYAT OLMASI İÇİN ÇALIŞMASI GEREKİYOR"

Geçen tüm bu süre içinde müvekkilimiz hâlâ olayın fiziksel ve psikolojik sonuçlarını yaşamaktadır. Yüzündeki kırıklar ve çatlaklar nedeniyle ameliyat olması gerekmekte ancak ameliyat bedelini karşılamak için çalışması gerekmektedir. Buna karşın uğradığı şiddetin yarattığı travmadan dolayı çalışmaya korkmaktadır" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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