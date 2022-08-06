Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu!
ABONE OL

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu bildirdi. Şehit Ergin’in, 2013 yılında sosyal medyada yazdığı, “Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım” sözü yürekleri yaktı

Son dakika: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu!
"Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak!"
0:00 / 0:00
AA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Ergin'in müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit haberinin ulaştığı memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde Ergin’in baba ocağına Türk Bayrağı asıldı. Kaymakam Kaan Peker’den acı haberi alan alan şehit ailesi gözyaşlarına boğuldu.

"ANNEMİN ÇIĞLIĞIYLA TÜM ŞEHİR UYANACAK"

Şehit Ergin’in 2013 yılında sosyal medyada yazdığı, “Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım” şeklindeki sözü dikkat çekerken şehit annesi Gülşah Ergin’in feryatları yürekleri dağladı. Şehit Uzman Çavuş Reşat Ergin’in yarın düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Maltepe'de şüpheli ölüm: Soruşturma başlatıldı
GÜNDEM Apartman dairesinde şüpheli ölüm
Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den sağanak uyarı! Yurt genelinde 5 gün sürecek! 6-7 Ağustos 2022 hava nasıl olacak?
GÜNDEM Meteoroloji'den flaş uyarı! Yurt genelinde 5 gün ...
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
GÜNDEM Zincirleme kazada bazı sıfır otomobiller hasar gördü
İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı, çalışanlar son anda kurtuldu
GÜNDEM İstanbul'da iki gemi çarpıştı, çalışanlar son anda ...
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
GÜNDEM Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da eş zamanlı terör operasyonu: 2 tutuklama
GÜNDEM Şanlıurfa'da eş zamanlı terör operasyonu: 2 tutuklama
MSÜ sınav sonuçları açıklandı! 2022 Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıtları ne zaman, kontenjanlar açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı linki
GÜNDEM MSÜ sınav sonuçları açıklandı!
AÖL sınav sonuçları açıklandı! 2022 AÖL Açık Lise sınav sonuçları sorgulama sayfası öğrenme ekranı! AÖL sonuçları açıklandı mı, AÖL sonuçları nasıl öğrenilir?
GÜNDEM AÖL sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi!
TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları tam isim listesi 2022 | İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, liste yayınlandı mı?
GÜNDEM TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları tam isim listesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.