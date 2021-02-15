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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Peru'da aşı istifaları: İki bakan görevinden ayrıldı! - Haberler
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Peru'da aşı istifaları: İki bakan görevinden ayrıldı!

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkede koronavirüs aşı programı başlamadan aşı yaptırdığı için görevinden ayrıldı. Sağlık Bakanı da koronavirüs aşısı ülkeye ulaşmadan aylar önce aşılandığı haberlerinin çıkmasının ardından dün istifa etmişti

SON DAKİKA: Peru'da aşı istifaları: İki bakan görevinden ayrıldı! - Haberler
Peru'da aşı istifaları!
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AA

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı başlamadan aşı yaptırdığı için görevinden ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Astete, Cayetano Heredia Üniversitesinden aldığı teklif üzerine 22 Ocak'ta Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığını bildirdi.

Astete, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük bir hata yaptığımın farkındayım, bu yüzden aşının ikinci dozunu olmadım. Açıkladığım sebeplerden dolayı Devlet Başkanı'na istifamı sundum." ifadesini kullandı.

SAĞLIK BAKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşmasından aylar önce Ekim 2020'de aşılandığı haberleri üzerine Kongrenin tepkisini çeken Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, dün istifa etmişti.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 235 bin 298 kişi Kovid-19'a yakalandı, 43 bin 703 kişi yaşamını yitirdi.

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