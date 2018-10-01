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Son dakika: Kağıthane'de büyük operasyon! "Uyuşturucu içenin başı dik olmaz"

Son dakika haberi... Kağıthane’de narkotimleri, uyuşturucu madde ticareti yapan torbacıları suçüstü yakaladı. Kağıthane’de narkotimleri ihbar üzerine gizlendikleri bir binada, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 torbacıyı suçüstü yakaladı. Nefes kesen operasyon kameralara yansırken, üst araması yapılan şahısların birinden çok miktarda eroin maddesi ele geçirildi. Polis başını kaldırmak isteyen torbacıya, “Uyuşturucu içenin başı dik olmaz” diyerek izin vermedi.

01.10.2018 - 10:42 | Güncelleme: İHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Kağıthane’de 2 torbacının uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimleri, fiziki ve teknik takiplerin ardından ticaretin yapılacağı Çağlayan Akın Sokak’a geldi. İHA'nın haberine göre, sokaktaki bir binada ticaretin gerçekleşeceği bilgisi üzerine binaya gizlenen timler, bir süre şahısların gelmesini bekledi. Kısa bir süre sonra şahısların binaya giriş yaptığını fark eden polis, hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı.

UYUŞTURUCU MADDE SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Operasyonda timler, ticareti gerçekleştiren 2 torbacıyı ve maddeleri satın alan diğer bir şahsı kaçmaya çalışırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yere yatırılarak etkisiz hale getirilen torbacıların üst aramaları yapıldı. Aramalarda şahsın cebinden şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır çok miktarda eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan para ele geçirildi. Nefes kesen operasyon anı ve sonrasında yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA

Kameralara yansıyan görüntülerde, torbacılar binaya giriyor. İçeride ticareti yapan şahıslar ardından dışarıya çıkıyor. Binada gizlenen timler kaçmaya çalışan şahısları kıskıvrak yakalıyor. Yere yatırılan şahısların üst araması yapılıyor. Ardından şahıslar kelepçelenerek götürülüyor.

“UYUŞTURUCU İÇENİN BAŞI DİK OLMAZ"

Aramaların ardından gözaltına alınan şahıslar tek tek kelepçelendi. Şahıslardan biri işlemleri yapılmak üzere götürüleceği esnada başını kaldırmak istedi. Ancak operasyondaki bir polis memuru, “Uyuşturucu içenin başı dik olmaz” diyerek torbacının başını kaldırmasına izin vermedi. Bu şekilde araca sokularak Kağıthane Asayiş Büro Amirliğine götürülen torbacıların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ahmet A. çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir AVM’de özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Adem A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu maddeyi satın alan Soner O.’ya ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldı.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 53 saniye önce
    ALLAHIM TÜM POLİSİMİZİ VE ASKERİMİZİ OKURUSUN ALLAHIM TÜM POLİSİMİZİ VE ASKERİMİZİ OKURUSUN
  • Misafir 2 dakika önce
    ALLAH razı olsun.işin özü buALLAH razı olsun.işin özü bu
  • Misafir 5 dakika önce
    Temizleyin memleketi Temizleyin memleketi
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