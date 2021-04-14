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Son dakika haberler... İş insanı cinayetinde polis yelekli katil için ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmir’de organize suç örgütü davasının 69 sanığı arasında yer alan ve elektronik kelepçeyle ev hapsindeyken öldürülen Ahmet Kurtuluş cinayetine ilişkin davada sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu. Cinayeti polis yeleği giyerek işleyen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer 7 sanık için de 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Son dakika: Polis yelekli katil için müebbet talebi! - Haberler
Polis yelekli katil için müebbet talebi!
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İHA

İzmir’de organize suç örgütü davasının 69 sanığı arasında bulunan eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş (41),elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu sırada, polis yeleği giyerek gelen ve güvenlik görevlilerine kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu personeli olarak tanıtan Yener Toğa tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre, cinayetin ardından çok yönlü araştırma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü, Terör, Asayiş, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerinden oluşan 100 kişilik özel bir ekip kurdu. Çalışmalar neticesinde Toğa, Bornova’da Hasan Akın’a ait evde yakalandı.

Toğa, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Toğa ile birlikte Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Hıfzı Ak, Hasan Akın ve Mafer Keleş de tutuklandı. Hazırlanan iddianamede organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Serkan Kurtuluş, Lider Camgöz, Yener Toğa, Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Hıfzı Ak, Hasan Akın hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “örgüte bilerek isteyerek yardım etme”, “tasarlayarak öldürme” gibi çeşitli suçlardan ceza istendi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

"25'TEN FAZLA EYLEMDEN SORUMLULAR"

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mütalaayı mahkeme heyetine sundu. “Serkan Kurtuluş suç örgütü”nün İzmir genelinde çeşitli suçlar işlediğini ifade eden savcı, “Yağma, hürriyeti tahdit, bombalı saldırı, polis süsü verilerek adam kaçırma, öldürme ve öldürmeye teşebbüs eylemleri gerçekleştiren Serkan Kurtuluş suç örgütü, hakkında 10’dan fazla soruşturma bulunan ve yargılamaya konu 25’den fazla eylemde sorumluluğu bulunan bir silahlı suç örgütüdür” dedi.

Ev hapsinde bulunan Ahmet Kurtuluş’u, polis yeleği giyerek öldüren ve suçunu kabul eden Yener Toğa hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “silahlı suç örgütüne üye olma” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası isteyen iddia makamı; tutuklu sanıklar Mafer Keleş, Barış Yedibela, Erdal Kabakum ve Muhammet Yaşar Yılmaz hakkında “tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme” ve “örgüte üye olmadan, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçlarından 28 yıla kadar, Hüseyin Hıfzı Ak ve Hasan Akın hakkında “tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme” ve “silahlı suç örgütüne üye olma” suçlarından 26 yıla kadar, Uğur Uygun hakkında ise “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, Arjantin’de yakalanan firari sanıklar Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz’ün Türkiye’ye iadesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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