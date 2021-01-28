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HaberlerGündem3. SayfaSon Dakika: İzmir'de korkunç cinayet! Ev hapsinde öldürüldü ve... - Haberler
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Son dakika haberler... Ev hapsindeki iş insanını öldüren 10 sanığın yargılanmasına başlandı

İzmir'de iş insanı Ahmet Kurtuluş'u elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulduğu dairesinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Yener Toğa'nın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifade veren Toğa, "Kapıyı çaldım, kendisi açtı. Adres beyanı için geldiğimi söyleyip kimliğini getirmesini istedim. O kimliği getirmeye gittiğinde silahı çıkarıp arkama sakladım. Gelince de ona doğrulttum ve tetiğe bastım. Ancak silah ateşlemedi. Emniyeti açıp tekrar denedim bu sefer de tutukluk yaptı. O sırada Kurtuluş kaçmaya çalışırken şarjörü doldur boşalt yaptıktan sonra tekrar tetiğe bastım ve ateş aldı" dedi

Son Dakika: İzmir'de korkunç cinayet! Ev hapsinde öldürüldü ve... - Haberler
Ev hapsindeki iş insanı böyle öldürülmüş!
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DHA

İzmir'de yargılandığı 69 sanıklı 'organize suç örgütü' davası kapsamında, Narlıdere'de site içerisindeki dairesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan iş insanı Ahmet Kurtuluş (41),30 Mayıs 2019 tarihinde üzerinde polis yeleği ile gelip, kendisini Denetimli Serbestlik Bürosu elemanı olarak tanıtan Yener Toğa tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, cinayetin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü, 100 kişilik özel ekip kurdu. Katil zanlısı Yener Toğa, Bornova´da yakalandı. Soruşturma kapsamında Toğa ile olaya karıştıkları belirlenen Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Hıfzı Ak, Hasan Akın ve Mafer Keleş tutuklandı.

Ahmet Kurtuluş

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede de organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yardımcısı Lider Camgöz ile Yener Toğa, Barış Yedibela, Erdal Kabakum, Hıfzı Ak, Hasan Akın, Mafer Keleş, Uğur Uygun ve Yaşar Yıldız hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'örgüte bilerek isteyerek yardım etme', 'tasarlayarak öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ceza verilmesi istendi.

İzmir 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davanın bugün görülen ilk duruşmasına sanıklar SEGBİS ile bağlanırken, öldürülen Ahmet Kurtuluş´un eşi Gülçin Kurt ve taraf avukatları geldi. İfadesi alınan Yener Toğa, örgüt elebaşlarından Lider Camgöz ile temas kurarak örgüte katılmak istediğini söylediğini, Camgöz'ün kendisinden birini vurmasını istediğini anlattı.

"Halledebilirsem beni Gürcistan'a yanlarına alacaklarını söyledi. Kim olduğunu sorduğumda FETÖ'den ihraç, ihaleye fesat bulaştırmış biri olduğunu, imha edilmesi gerektiğini söyledi" diyen Toğa, Camgöz'ün kendisini arayarak adres ve fotoğraf attığını, baktıktan sonra silmesini istediğini belirtti. Cinayet için otobüsle İzmir´e gittiğini anlatan Toğa, "Tabancayı belime koydum. Arabadan inince yeleği giyip siteye girdim. Kapıyı çaldım, kendisi açtı. Adres beyanı için geldiğimi söyleyip kimliğini getirmesini istedim. O kimliği getirmeye gittiğinde silahı çıkarıp arkama sakladım. Gelince de ona doğrulttum ve tetiğe bastım. Ancak silah ateşlemedi. Emniyeti açıp tekrar denedim bu sefer de tutukluk yaptı. O sırada Kurtuluş kaçmaya çalışırken şarjörü doldur boşalt yaptıktan sonra tekrar tetiğe bastım ve ateş aldı" dedi.

Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını savunarak, suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet savcısı hakkında zorla getirme kararı olmasına rağmen duruşmalara katılmayan Uğur Uygun ile tutuksuz sanık Yaşar Yıldız'ın tutuklanması yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de tutuksuz iki sanığın tutuklanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Haklarında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarıyla farklı davalar bulunan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz, sahte pasaportla giriş yaptıkları Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te geçen 12 Haziran'da Interpol tarafından yakalanmıştı.

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