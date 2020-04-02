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PTT'den koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında yoğun olan şubelerini kapatma kararı aldı. Bu süreçte sosyal yardım ödemelerini, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle birlikte evlere yapılacak.

PTT'den yapılan açıklamada, "Aile Çalışama ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımız ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren; sosyal mesafe kurallarını uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık.

Bu süreçte sosyal yardım ödemeleriniz, PTT dağıtıcılarımız tarafından İl Emniyet Müdürlüklerimiz ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetlerimiz ve bekçilerimizle birlikte evlerinizde yapılacaktır.

Kapatılmayan iş yerlerimizde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetlerimiz durdurulabilecektir. Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin içi çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

— PTT AŞ (@PTTKurumsal) April 2, 2020

1000 TL SOSYAL YARDIM ELDEN DAĞITILACAK

Aile Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 1000'er liralık yardımların elden yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünya Sağlık Örgütünce yüksek riskli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde salgının yayılmasının engellenmesi, vatandaşlarımız sağlık güvenliklerini ve kamu düzenini korumak için sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına birçok tedbire başvurulmuştur.

— T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@ailevecalisma) April 2, 2020

Salgının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile vatandaşlarımıza yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı adı altında bir tedbir paketi yürürlüğe konulmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 01.04.2020 tarihinden itibaren 81 il ve 923 ilçemizde uygulanmaya başlamıştır.

İlk etapta 2.111.000 haneye PTT aracılığıyla 1.000 TL ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın (PTT) ortak değerlendirmeleri sonucunda;

oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahsekonu ödemeler yapılmayacaktır.

Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri 03.04.2020 Cuma saat 10:00’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacaktır.

— Vasip Şahin (@vasipsahin) April 2, 2020



VALİ ŞAHİN: ADRESLERE TESLİM EDİLECEK

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan 1000'er liralık yardımların yarından itibaren hak sahiplerinin adreslerine teslim edileceğini bildirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şahin, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yapılan 1000 liralık yardımlar, yarından itibaren kaymakamlıklar tarafından vatandaşlarımıza adreslerinde teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur."