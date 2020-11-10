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HaberlerDünyaPutin'den son dakika Azerbaycan açıklaması: Attığımız bu son adımların...
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SON DAKİKA Putin'den Karabağ açıklaması!

Son dakika haberler... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." dedi.

Putin'den son dakika Azerbaycan açıklaması: Attığımız bu son adımların...
Putin'den Karabağ açıklaması!
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AA

Putin, Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katılarak, dün gece Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkes kararını değerlendirdi.

"BARIŞI SAĞLAYACAKLARINI UMUYORUM"

Karabağ’da yaşananları "trajedi" olarak tanımlayan Putin, "Kan dökülmesini durduracak anlaşmalara vardığımızı büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum. Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." diye konuştu.

DENETİM MERKEZİNDE TÜRK ASKERİ DE OLACAK

Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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YORUMLAR

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  • voodoo2000 19 saat önce rusya dışeişeri bakanlığı sadece Ruslar olacak diye üstüne basa basa söyledi.
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  • nihonjin 19 saat önce Antlaşma bölgeye Rus askerlerini konuşlandırıyor Rusya istediğini aldı 5 yıl orada daha da çıkmaz antlaşmada Türk askeri ifadesi yok Rusya antlaşma dışı olabilir diyor ama antlaşmada yok yani yasal olarak buradayız diyor Rus askeri için...
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  • cotton 20 saat önce güvendikleri dağlara kar yağdı yaptıkları politikalar artık yenmiyor malesef sevilmiyor bu millet. millet i unsadıka
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