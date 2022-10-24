Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan Ayı, İslam inancına göre Ramazan Hilali'nin görülmesiyle başlıyor, Şevval Ayı Hilali'nin görülmesiyle sona eriyor. Hilalin görülmesinde izlenen yöntemler ise İslam ülkeleri arasında farklılık gösteriyor. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan Hilali uydu görüntüsüyle tespit ediliyor. Bazı İslam ülkelerinde ise Ramazan Hilali çıplak gözle tespit ediliyor. Yöntem farkı nedeniyle Ramazan Ayı başlangıç tarihi ülkelere göre değişiyor.
2022 - 2023 yıllarındaki dini günleri kapsayan Diyanet İşleri Dini Günler Takvimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlandı. Peki Ramazan başlangıcı ne zaman? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2023 Ramazan Ayı başlangıç tarihi... İşte İslam toplumları tarafından ilgiyle araştırılan Ramazan bayramı ve ilk oruç tarihi
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 20 Nisan Perşembe günü sona erecek.
Yani 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkıp 23 Mart'ta ilk oruç tutulacak.
|
2023 DİNİ GÜNLER LİSTESİ
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF. GÜNÜ
|
DİNİ GÜNLER
|
01
|
RECEB
|
1444
|
23
|
OCAK-2023
|
PAZARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
04
|
RECEB
|
1444
|
26
|
OCAK-2023
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1444
|
17
|
ŞUBAT-2023
|
CUMA
|
MİRAC KANDİLİ
|
01
|
ŞABAN
|
1444
|
21
|
ŞUBAT-2023
|
SALI
|
..........
|
14
|
ŞABAN
|
1444
|
06
|
MART-2023
|
PAZARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
01
|
RAMAZAN
|
1444
|
23
|
MART-2023
|
PERŞEMBE
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1444
|
17
|
NİSAN-2023
|
PAZARTESİ
|
KADİR GECESİ
|
29
|
RAMAZAN
|
1444
|
20
|
NİSAN-2023
|
PERŞEMBE
|
AREFE
|
01
|
ŞEVVAL
|
1444
|
21
|
NİSAN-2023
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (1. Gün)
|
02
|
ŞEVVAL
|
1444
|
22
|
NİSAN -2023
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (2. Gün)
|
03
|
ŞEVVAL
|
1444
|
23
|
NİSAN -2023
|
PAZAR
|
RAMAZAN BAYRAMI (3. Gün)
|
01
|
ZİLKADE
|
1444
|
21
|
MAYIS-2023
|
PAZAR
|
..........
|
01
|
ZİLHİCCE
|
1444
|
19
|
HAZİRAN-2023
|
PAZARTESİ
|
..........
|
09
|
ZİLHİCCE
|
1444
|
27
|
HAZİRAN-2023
|
SALI
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1444
|
28
|
HAZİRAN -2023
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (1. Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1444
|
29
|
HAZİRAN -2023
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (2. Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1444
|
30
|
HAZİRAN -2023
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (3. Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1444
|
01
|
TEMMUZ -2023
|
CUMARTESİ
|
KURBAN BAYRAMI (4. Gün)
|
01
|
MUHARREM
|
1445
|
19
|
TEMMUZ-2023
|
ÇARŞAMBA
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1445
|
28
|
TEMMUZ -2023
|
CUMA
|
AŞURE GÜNÜ
|
01
|
SAFER
|
1445
|
17
|
AĞUSTOS-2023
|
PERŞEMBE
|
..........
|
01
|
R.EVVEL
|
1445
|
16
|
EYLÜL-2023
|
CUMARTESİ
|
..........
|
11
|
R.EVVEL
|
1445
|
26
|
EYLÜL -2023
|
SALI
|
MEVLİD KANDİLİ
|
01
|
R.AHİR
|
1445
|
16
|
EKİM-2023
|
PAZARTESİ
|
..........
|
01
|
C.EVVEL
|
1445
|
14
|
KASIM-2023
|
SALI
|
..........
|
01
|
C.AHİR
|
1445
|
14
|
ARALIK-2023
|
PERŞEMBE
|
..........
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