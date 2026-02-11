Canlı
        Son dakika: Resul Emrah Şahan'a terör davasından tahliye kararı | Son dakika haberleri

        Resul Emrah Şahan'a terör davasından tahliye kararı

        Şişli Belediye Başkanlığı görevinden tutuklanarak uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla tutuklu bulunduğu dosya kapsamında tahliye edildi. Şahan, İBB dosyası kapsamında tutuklu olarak bulunuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 13:55 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:23
        Resul Emrah Şahan'a terör davasından tahliye kararı
        Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında, 'Kent Uzlaşısı' davası kapsamında tahliye kararı verildi. Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan,19 Mart’ta 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek' suçundan tutuklandı. Şahan hakkında 12 Eylül 2025 tarihinde de İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yine tutuklama kararı verildi. 'Kent uzlaşısı' davası kapsamında Resul Emrah Şahan ile yine görevinden uzaklaştırıldıktan sonra tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında tahliye kararı verildi. Şahan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında da tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

