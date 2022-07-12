Tahıl koridoru için görüşmeler yarın İstanbul'da 0:00 / 0:00

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" dedi.

Tahıl koridoru için görüşmeler yarın İstanbul'da yapılacak.

Diğer yandan Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den temsilciler, 13 Temmuz günü İstanbul'da tahıl ihracatı konusunu görüşmek için bir araya gelecek.

Türk ve Rus heyetlerinin öncülüğündeki görüşmelerde BM ve Ukrayna temsilcileri de olacak.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.