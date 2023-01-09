Rize'de yangın çıkan evde alevler, bitişikteki yapıyla araçlara da sıçradı. İki saatte söndürülen yangında, mahalle muhtarınınki de dahil 2 ev, 2 serendi ve 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

DHA'nın haberine göre Çamlıhemşin ilçesi Aşağı Şimşirli Mahallesi'nde, İsmail Yüksel'e ait evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.