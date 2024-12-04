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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Rögar kapağı metrobüsün camını kırmıştı; yolcunun düştüğü anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Rögar kapağı metrobüsün camını kırmıştı; yolcunun düştüğü anlar kamerada

        İstanbul Esenyurt'ta fırlayan rögar kapağının metrobüs kapısına isabet etmesi sonrası kırılan kapıdan, bir yolcu yola düştü. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:50 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:00
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        Rögar camı kırdı, yolcu metrobüsten düştü
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        Esenyurt’ta Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüs rögar kapağının üstünden geçtiği sırada kaza meydana geldi. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Kırılan kapının açılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. Yolcunun metrobüsten düştüğü anlar otobüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaza, 3 Aralık Salı günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün kapısı, üstünden geçtiği sırada rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada kapının açılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Metrobüsün geçişi sırasında kazaya ve 1 yolcunun yaralanmasına neden olan rögar kapağı ise belediye ekipleri tarafından yerine yerleştirildi.

        YOLCUNUN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

        Metrobüsün rögar kapağının üstünden geçtiği sırada fırlayan kapak metrobüsün kapısını kırdı. Kapının kırılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. O anlar otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ayakta seyahat eden yolcunun kapının kırılarak açılmasıyla, metrobüsten düştüğü anlar görülüyor.

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