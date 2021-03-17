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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rusya'dan ABD'ye tepki: İlişkiler daha da kötüleşir! - Haberler
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Rusya'dan ABD'ye tepki: İlişkiler daha da kötüleşir!

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, ABD istihbaratının hazırladığı Rusya'nın 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaların yer aldığı rapora ilişkin, "İddialar asılsız, herhangi bir kanıtla desteklenmiyor. Bu iddialar ilişkileri daha kötüleştirir" dedi

SON DAKİKA: Rusya'dan ABD'ye tepki: İlişkiler daha da kötüleşir! - Haberler
Rusya'dan ABD'ye tepki: İlişkiler daha da kötüleşir!
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HABERTURK.COM / Reuters

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, ABD'de Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğini ilişkin iddiaların bulunduğu raporun asılsız olduğunu söyleyerek, bu iddiaların ilişkileri daha da kötüleştireceğini vurguladı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya'nın Demokrat aday Joe Biden'a karşı "dezenformasyon" içeren iddiaları yaydığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, iddiaların asılsız olduğunu ve herhangi bir kanıtla desteklenmediğini ifade etti. Peskov bu iddiaların ilişkileri daha da kötüleştireceğini söyledi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN TEPKİ

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada da rapora tepki gösterildi. Rapordaki iddiaların sadece istihbarat servislerinin kendi kanaatlerine dayandığı belirtilirken, "Bu iddialar hiçbir somut gerçek veya ayrıntılı kanıtla desteklenmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova'nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden'ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtildi.

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