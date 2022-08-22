Rusya'dan Dugina'nın ölümüne ilişkin Ukrayna'ya suçlama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), "Darya Dugina cinayeti planlanmıştı ve Ukrayna Özel Servisi tarafından gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu. Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi sonrası olayın failleri araştırılırken, FSB saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttu.

Interfax'ın aktardığı habere göre FSB tarafından yapılan açıklamada, "Darya Dugina cinayeti planlanmıştı ve Ukrayna Özel Servisi tarafından gerçekleştirildi" denildi. FSB, şüpheli Natalya Vovk'un Dugina'nın yaşadığı binada bir daire kiraladığını ve onu izlediğini iddia etti. Ukrayna vatandaşı Vovk'un Rusya'dan Estonya'ya kaçtığı öne sürüldü.

"UKRAYNA'NIN ÖLÜMLE BAĞLANTISI YOK" Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Mihaylo Poldolyak, Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını söylemişti. Podolyak, "Ukrayna'nın dünkü bombalamayla kesinlikle hiçbir ilgisi yok, çünkü biz Rusya Federasyonu gibi bir devlet değiliz ve dahası, biz terörist bir devlet değiliz" dedi.