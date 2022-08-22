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Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, otomobiline yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken, Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu saldırıyı üstlendi.

Rusya Ulusal Cumhuriyet Ordusu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu eylem (Dugina'nın öldürülmesi), son aylarda Rusya topraklarında gerçekleştirilen diğer birçok doğrudan eylem gibi Ulusal Cumhuriyet Ordusu tarafından gerçekleştirildi." denildi. Eski Rus milletvekili Ilya Ponomarev de dün yaptığı açıklamada, saldırıyı Ulusal Cumhuriyet Ordusu'nun gerçekleştirmiş olabileceğini söylemişti.

"PLANLI ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLDÜ" Darya Dugina'nın "planlı" şekilde öldürüldüğü bildirildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Dugina'ya yönelik suç işlendiği kaydedilen açıklamada, "Elde edilen bilgilere göre, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiği düşünülüyor." ifadelerine yer verildi. Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında dün infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.