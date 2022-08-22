Dugin 'Putin'in rehberi' mi?

Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin, bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dugin'in otomobiline patlayıcı yerleştirildiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'beyni' olarak tanımlanan Aleksandr Dugin kimdir?
Dugin, tartışmasız Rusya'nın en tanınmış siyaset bilimcilerinden biri, ve çeşitli şekillerde "Putin'in beyni" olarak tanımlanıyor. Ancak Putin üzerindeki fiili etkisi, bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.
1962'de yüksek rütbeli bir askeri ailede dünyaya gelen Dugin, ilk yıllarını anti-komünist bir muhalif olarak geçirdi.
1990'larda aşırı sağcı Den gazetesinde yazar olarak ilgi gördü. Den'de yayınlanan 1991 tarihli bir manifestoda Dugin, ilk olarak, bireyci, materyalist bir ülke olan Rusya'ya ilişkin anti-liberal ve aşırı milliyetçi vizyonunu ortaya koydu.
"MODERN DÜNYANIN 100 KÜRESEL DÜŞÜNÜRÜ"
Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti.
Dugin dünya görüşünü, 1997 yılında "The Foundations of Geopolitics" (Jeopolitiğin Temelleri) adlı kitabında en açık şekilde dile getirdi. Kitapta, Rusya'yı ilhaklar ve ittifaklar yoluyla etkisini yeniden inşa etmeye çağırdı. Dugin, "Bir devlet olarak Ukrayna'nın jeopolitik anlamı, özel kültürel önemi, coğrafi benzersizliği, etnik münhasırlığı yok. Belli toprak hırsları tüm Avrasya için büyük bir tehlike oluşturuyor ve Ukrayna sorununu çözmeden kıta siyaseti hakkında konuşmak genel olarak anlamsız." diye yazdı.
Dugin, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından haklı çıktı.
PUTİN'İN KARARLARI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?
Dugin'in Putin'in günlük kararları üzerindeki gerçek etkisi uzun süredir tartışılan bir konu, bazı Rus uzmanlar onu "Putin'in manevi rehberi" olarak adlandırırken, diğerleri çoğunlukla Dugin'in Putin'in yakınında görünmeye istekli bir figür olduğunu dile getiriyor.
Guardian'da yer alan habere göre, Dugin'in batı medyasıyla röportajlar için 500 € talep ettiği bildirildi.
Putin ve Dugin hiç birlikte fotoğraflanmadı ve Dugin hiçbir zaman hükümete ilişkin resmi bir görevde bulunmadı.
SALDIRI PLANLANMIŞ
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
Dugina'ya yönelik suç işlendiği kaydedilen açıklamada, "Elde edilen bilgilere göre, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiği düşünülüyor." ifadelerine yer verildi.
Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında dün infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.
Diğer yandan, Dugin'in Rusya'nın içinde ve dışında güvenlik önlemleri olmadan seyahat ettiği biliniyor.
DARYA DUGİNA KİM?
Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.
Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.
Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.
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