Dugin 'Putin'in rehberi' mi?

1990'larda aşırı sağcı Den gazetesinde yazar olarak ilgi gördü. Den'de yayınlanan 1991 tarihli bir manifestoda Dugin, ilk olarak, bireyci, materyalist bir ülke olan Rusya'ya ilişkin anti-liberal ve aşırı milliyetçi vizyonunu ortaya koydu.

1962'de yüksek rütbeli bir askeri ailede dünyaya gelen Dugin, ilk yıllarını anti-komünist bir muhalif olarak geçirdi.

Dugin, tartışmasız Rusya'nın en tanınmış siyaset bilimcilerinden biri, ve çeşitli şekillerde "Putin'in beyni" olarak tanımlanıyor. Ancak Putin üzerindeki fiili etkisi, bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

"MODERN DÜNYANIN 100 KÜRESEL DÜŞÜNÜRÜ"

Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti.

Dugin dünya görüşünü, 1997 yılında "The Foundations of Geopolitics" (Jeopolitiğin Temelleri) adlı kitabında en açık şekilde dile getirdi. Kitapta, Rusya'yı ilhaklar ve ittifaklar yoluyla etkisini yeniden inşa etmeye çağırdı. Dugin, "Bir devlet olarak Ukrayna'nın jeopolitik anlamı, özel kültürel önemi, coğrafi benzersizliği, etnik münhasırlığı yok. Belli toprak hırsları tüm Avrasya için büyük bir tehlike oluşturuyor ve Ukrayna sorununu çözmeden kıta siyaseti hakkında konuşmak genel olarak anlamsız." diye yazdı.

Dugin, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından haklı çıktı.

PUTİN'İN KARARLARI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?

Dugin'in Putin'in günlük kararları üzerindeki gerçek etkisi uzun süredir tartışılan bir konu, bazı Rus uzmanlar onu "Putin'in manevi rehberi" olarak adlandırırken, diğerleri çoğunlukla Dugin'in Putin'in yakınında görünmeye istekli bir figür olduğunu dile getiriyor.

Guardian'da yer alan habere göre, Dugin'in batı medyasıyla röportajlar için 500 € talep ettiği bildirildi.

Putin ve Dugin hiç birlikte fotoğraflanmadı ve Dugin hiçbir zaman hükümete ilişkin resmi bir görevde bulunmadı.