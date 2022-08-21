Rus siyaset bilimci Dugin'in kızı bombalı saldırıda öldü!

Rus siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugin'in otomobiline yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Bombalı saldırı sonucu Darya Gunin hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Rusya Soruşturma Komitesi´nden yapılan açıklamada, "Soruşturmaya göre, 20 Ağustos günü saat 21:00 sularında Moskova´nın Bolshie Vyazyomy kasabası yakınlarında, otomobile yerleştirilmiş bir patlayıcı infilak etti ve ardından araba alev aldı.