Rusya, Taliban'dan yanıt bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya, Moskova'daki Afganistan toplantısına Taliban'dan katılım için yanıt bekliyor
ABONE OL

Rusya, Moskova'daki Afganistan toplantısına Taliban'dan katılım için yanıt bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan gündemiyle 20 Ekim'de Moskova'da gerçekleşecek toplantıya Taliban'dan katılım konusunda yanıt beklediklerini ifade etti.

SON DAKİKA: Rusya, Moskova'daki Afganistan toplantısına Taliban'dan katılım için yanıt bekliyor
Rusya, Taliban'dan yanıt bekliyor
0:00 / 0:00
AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan meselesiyle ilgili 20 Ekim'de Moskova Formatı'nda düzenlenecek toplantıya Taliban'dan katılım konusunda yanıt beklediklerini söyledi.

Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CİCA) 6. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Afganistan meselesine değinen Lavrov, bu meseleye ilişkin 20 Ekim'de Moskova Formatı'nda toplantı hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Bu toplantıya Taliban temsilcilerinin de davet edildiğine dikkati çeken Lavrov, "Toplantıya davet ettiğimiz kişilerden geri dönüşler alıyoruz. Taliban'dan da bu konuda geri dönüş bekliyoruz. Onların, bu toplantının önemini anladığını umuyorum." dedi.

Rusya'nın Afganistan'a insani yardım sağlayıp sağlamayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Lavrov, "Bazı ülkelerle, özellikle Moskova toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Afganistan'a insani yardım dahil destek verilmesi konusunda konferans düzenlemeyi teklif etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı’nda 20 Ekim'de toplantı yapılacağını ve Rusya, ABD, Çin ve Pakistan’ın yer aldığı genişletilmiş üçlü toplantının da ayrıca planlandığını geçen hafta bildirmişti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika deprem haberleri: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem!
DÜNYA Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem!
SON DAKİKA: Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadelede merkezi rol oynadığını söyledi
DÜNYA Merkel'den Türkiye açıklaması
SON DAKİKA: AB ile Birleşik Krallık arasında Brexit kavgası bitmiyor - Haberler
DÜNYA Brexit kavgası bitmiyor!
SON DAKİKA: Yunanistan, Fransa için Afrika'ya asker gönderme ihtimalini tartışıyor
DÜNYA Yunanistan, Fransa için Afrika'ya asker göndermeyi ...
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"nda konuştu
DÜNYA İklim değişikliği ile mücadele mesajı
Zengezur koridoru… Aras’ın kıyısında, krizin ortasında
DÜNYA Aras’ın kıyısında, krizin ortasında
AÇILDILAR! Son dakika: Sydney'de 107 gün sonra tam kapanma sona erdi!
DÜNYA 107 gün sonra tam kapanma sona erdi!
SON DAKİKA: Nobel Ödülleri'nde ABD ağırlığı - Haberler
DÜNYA Nobel Ödüllerinde ABD ağırlığı
SON DAKİKA: California'da küçük uçak evlerin üzerine düştü: En az 2 kişi öldü!
DÜNYA California'da uçak evlerin üzerine düştü!
Texas’ta şirketlerin Kovid-19 aşısını zorunlu tutması yasaklandı
DÜNYA Texas’ta şirketlere 'aşı zorunluluğu' yasağı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.