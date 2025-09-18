Habertürk
        Haberler Dünya Rusya'nın Kamçatka Yardımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Rusya'nın Kamçatka Yardımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem

        Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.09.2025 - 22:19 Güncelleme: 18.09.2025 - 22:35
        Rusya'nın Kamçatka Yardımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem
        Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

        Deprem sonrası, tsunami uyarısı yapılırken daha sonra bu uyarı kaldırıldı.

        Geçtiğimiz hafta da Kamçatka'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, yıkım ve ciddi hasar yaşanmamıştı.

        Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

