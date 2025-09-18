Rusya'nın Kamçatka Yardımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem
Giriş: 18.09.2025 - 22:19 Güncelleme: 18.09.2025 - 22:35
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Deprem sonrası, tsunami uyarısı yapılırken daha sonra bu uyarı kaldırıldı.
Geçtiğimiz hafta da Kamçatka'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, yıkım ve ciddi hasar yaşanmamıştı.
Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
