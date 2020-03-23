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Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından ülkemizde de görülen koronavirüse dair son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÇİN'DEN GETİRİLEN İLAÇ YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BAŞLANDI

Bakan Koca, Çin'de koronavirüs tedavisinde kullanılan ve sonuç alındığı iddia edilen özel bir ilacın bugün sabah itibarıyla Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti: "(İlaç) Bu konuda yayınları yapılmış olan, özellikle yoğun bakım hastalıklarında kullanılmasının 11 günden 4 güne düşürüldüğüne dair bilgilerin olduğunu bildiğimiz ilacı bu sabah yeterli miktarda getirmiş olduk. Çin Büyükelçiliği ile görüştüm. Bundan sonra da ihtiyacımızı karşılamada gayret içinde olacaklar. Çin Hükümeti ve devletiyle bu mücadeleyi nasıl verdiklerini Bilim Kurulumuz ile birlikte Çin'den bilim insanlarından bilgi akışını sağlamak üzere bir prensipte anlaşmış olduk."

Çin'den getirilen ilacın yoğun bakım şartlarında tedavileri devam eden hastalara bugün itibarıyla kullanılmaya başlandığını vurgulayan Sağlık Bakanı Koca, "Ne kadar etkili olup olmadığını görmüş olacağız. Dünyada geçmiş dönemde ve şu an sonuç alınan ve kullanılan ilaçlar dahil olmak üzere yakından takip ettiğimizi, tedarik boyutuyla yoğun temas içinde olduğumuzu, bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

ÇİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞMIŞTI

Bilim Kurulu'ndan alınan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den getirttiği ilaç, geçtiğimiz hafta Çin Ankara Büyükelçiliği'nin hastalığın iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiğini duyurduğu Favipiravir isimli ilaç.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Zhang Xinmin, favipiravir adlı antiviral ilacın hafif ve düzenli vakalarda iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiğini açıkladı. Haber, Çin'in Ankara Büyükelçiliği tarafından da paylaşıldı. Japonlar tarafından geliştilen favipiravir, 2014'ten beri Japonya'da ve bazı ülkelerde satışta.

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei

FAVIPIRAVIR ATEŞ SÜRESİNİ 4 GÜNDEN 2.5 GÜNE DÜŞÜRÜYOR

Çinli yetkililere göre favipiravir, koronavirüs tedavisinde fayda gösteriyor ve herhangi bir yan etkiye sebep olmuyor. İlaç, tedavi süresini düşürürken ateş süresini de ortalama 4 günden 2.5 güne indiriyor. Hastalığın iyileşen kişilerde ne gibi bir hasara yol açacağı ise henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'ün konuğu olan Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ise koronavirüsün tedavisinde iki ilacın etkili olduğunu açıklamış ve sözlerini şöyle sürdürmüştü: “Biri klorokin fosfat diğeri de favipiravir. 80 kişilik deneyde, 35 kişinin tedavi süresi 11’den 4 güne indi. İlacı kullananların 2.5 günde ateşi düştü.”

Türkiye'deki koronavirüs hastalarında kullanmak üzere Çin'den Favipiravir getirtildi, diğer ilaç ise bilim kurulu üyesinden alınan bilgilere göre Türkiye'de mevcut.