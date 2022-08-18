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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Saldırdıkları doktor istifa etmişti! Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeş tahliye edildi - Güncel Haberler
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Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeş tahliye edildi

Şanlıurfa'da hasta yakınları tarafından uğradığı saldırı sonucu diplomasını yırtarak mesleğinden istifa eden Dr. Şeyhmus Baraş ile ilgili davada sıcak bir gelişme yaşandı. Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan hasta yakını 3 kardeş tahliye edildi

Son dakika: Saldırdıkları doktor istifa etmişti! Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeş tahliye edildi - Güncel Haberler
Saldırdıkları doktor istifa etmişti! Tahliye edildiler
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AA

Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan hasta yakını 3 kardeş tahliye edildi.

AA'da yer alan habere göre, Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar M.D, M.D, H.D. katılırken mağdur Baraş ve avukatı Aycan Ceylan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Saldırıya uğrayan Dr. Şeyhmus Baraş
Saldırıya uğrayan Dr. Şeyhmus Baraş

Fotoğraf: AA

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Sanıklar savunmalarında doktor Baraş'a hakaret etmediklerini iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Tanıklar ise sanıkların doktor Baraş ile tartıştığını gördüklerini dile getirdi. Sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alan mahkeme, kaçma şüphelerinin de bulunmadığına hükmederek, tutuksuz yargılanmalarına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Doktor Baraş ise duruşma sonrası karara tepki gösterdi. Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş, saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanmıştı.

SALDIRI SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Fotoğraf: DHA

Olayda özel bir tıp merkezinde hasta yakınlarının saldırısına uğraması sonucu diplomasını yırtarak mesleğinden istifa eden Baraş, darbedildiğini belirterek, "Bana 'Seni öldürürüz, burada yaşatmayız' dediler" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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